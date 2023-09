Zoom takohet me rregullatorët për të ngritur shqetësimet në lidhje me sjelljen anti-konkurruese të Microsoft

Zoom Video Communications thuhet se është takuar me rregullatorë nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe juridiksione të tjera për të shprehur shqetësimet rreth sjelljes së pretenduar anti-konkurruese të Microsoft. Platforma e videokonferencave pati diskutime me Komisionin Federal të Tregtisë së SHBA-së, si dhe me zbatuesit e konkurrencës nga BE, MB dhe Gjermania gjatë vitit të kaluar.

Shqetësimet e Zoom rrotullohen rreth trajtimit preferencial të Microsoft-it të aplikacionit të tij të bisedës dhe videove, Teams, përmes grupimit të çmimeve dhe dizajnit të produktit. Duke i dhënë përparësi aplikacionit të vet, Zoom beson se Microsoft po angazhohet në praktikat e konkurrencës së pandershme. CEO i Zoom Eric Yuan theksoi rëndësinë e konkurrencës së ndershme dhe pasojat e mundshme të praktikave të padrejta.

Në një rast të veçantë, Microsoft u bë objekt i një hetimi antitrust nga Bashkimi Evropian në korrik. Hetimi u nxit nga një ankesë e paraqitur nga aplikacioni konkurrues i mesazheve në hapësirën e punës në pronësi të Salesforce, Slack, në vitin 2020. Bashkimi Evropian ngriti shqetësime në lidhje me paketimin e Microsoft Teams me produktin e tij Office. Si përgjigje, Microsoft njoftoi planet për të shkëputur Teams nga produktet e tij Office dhe për ta bërë më të lehtë integrimin e produkteve konkurruese me softuerin e tij.

Takimet e Zoom me rregullatorët shërbejnë si një përpjekje për të siguruar drejtësi në treg dhe për të adresuar sjelljen e pretenduar antikonkurruese nga Microsoft. Diskutimet me rregullatorët do të ndihmojnë në përcaktimin nëse ndonjë veprim i mëtejshëm është i nevojshëm për të promovuar një mjedis konkurrues në sektorin e softuerit të konferencave me video dhe komunikimit.

