Zoom ngre shqetësime me rregullatorët lidhur me sjelljen antikonkurruese të Microsoft

Zoom Video Communications Inc. thuhet se është takuar me rregullatorët nga SHBA, Bashkimi Evropian dhe juridiksione të tjera për të shprehur shqetësimet rreth sjelljes së pretenduar antikonkurruese të Microsoft Corp. Prodhuesi i softuerëve të komunikimit është angazhuar me Komisionin Federal të Tregtisë së SHBA (FTC), si dhe me zbatues të konkurrencës nga BE, MB dhe Gjermania gjatë vitit të kaluar.

Shqetësimi kryesor i Zoom sillet rreth preferencës së Microsoft për softuerin e tij të videokonferencës Teams përmes grupimit të çmimeve dhe dizajnit të produktit. Microsoft është përballur me një kontroll të kujdesshëm nga mbikëqyrësi i konkurrencës i BE-së, i cili po heton nëse lidhja e Ekipeve me produktet e biznesit ka shkelur rregullat antitrust. Hetimi u nxit nga një ankesë nga platforma e mesazheve Slack e Salesforce Inc.

Zyra Federale e Kartelit të Gjermanisë ka hapur gjithashtu një hetim ndaj Microsoft-it, duke kërkuar në mënyrë specifike bashkimin e OneDrive dhe Teams me softuerët e tjerë të produktivitetit të kompanisë. Për më tepër, autoritetet e SHBA-së dhe Britanisë së Madhe kanë nisur hetimet për shërbimet cloud, ku Azure i Microsoft është një lojtar kryesor.

Ndërsa Zoom më parë kishte shmangur trajtimin e çështjes, CEO Eric Yuan deklaroi së fundmi se FTC duhet të shqyrtojë praktikat e paketimit të Microsoft dhe të sigurojë drejtësi. Sidoqoftë, Zoom dhe Microsoft nuk pranuan të komentojnë më tej për këtë çështje.

Angazhimi i Zoom me rregullatorët vjen në një kohë sfiduese për kompaninë, pasi ajo kërkon të ruajë rritjen e shitjeve pas zgjerimit të shpejtë që përjetoi gjatë pandemisë. Për të diversifikuar ofertat e saj, Zoom ka zgjeruar grupin e tij të shërbimeve për bizneset, duke përfshirë telefonat e bazuar në internet, qendrat e kontaktit, planifikimin dhe asistentë të inteligjencës artificiale.

Si përfundim, Zoom ka ndërmarrë hapa për të ngritur shqetësime në lidhje me sjelljen e pretenduar antikonkurruese të Microsoft me organet rregullatore. Rezultati i këtyre diskutimeve dhe hetimeve të vazhdueshme nga autoritetet do të përcaktojnë peizazhin e ardhshëm të tregut të videokonferencave dhe shërbimeve cloud.

