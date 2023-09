Zoom ngre shqetësime antitrust në lidhje me sjelljen e Microsoft

Zoom Video Communications Inc. ka shprehur shqetësimet e saj lidhur me sjelljen e supozuar antikonkurruese nga Microsoft Corp. në takimet me rregullatorë nga SHBA, Bashkimi Evropian dhe juridiksione të tjera. Sipas një personi të njohur me këtë çështje, Zoom ka zhvilluar diskutime me Komisionin Federal të Tregtisë së SHBA-së, si dhe me zbatuesit e konkurrencës nga BE, MB dhe Gjermania gjatë vitit të kaluar.

Një nga shqetësimet kryesore të ngritura nga Zoom është se Microsoft i jep përparësi softuerit të tij për videokonferenca Teams përmes grupimit të çmimeve dhe dizajnit të produktit. Kompania argumenton se kjo sjellje i jep Microsoft një avantazh të padrejtë në treg. Microsoft tashmë është nën vëzhgim nga mbikëqyrësi i konkurrencës i BE-së, i cili po heton nëse lidhja e ekipeve me Microsoft 365 dhe Office 365 shkel rregullat antitrust.

Në përgjigje të ankesës së bërë nga Slack tre vjet më parë, Microsoft njoftoi së fundmi se do të ndajë Ekipet në Evropë duke filluar nga 1 tetori. Zyra Federale e Kartelit të Gjermanisë nisi gjithashtu një hetim ndaj Microsoft në mars për të hetuar praktikat e tij të paketimit dhe sjelljen e mundshme antikonkurruese.

Autoritetet në SHBA dhe MB kanë nisur gjithashtu hetime për shërbimet cloud, një zonë ku Azure e Microsoft është një lojtar kryesor. Këto hetime synojnë të përcaktojnë nëse disa praktika nga Microsoft, Amazon.com Inc. dhe Alphabet Inc. kufizojnë inovacionin në industri.

Edhe pse Teams është konkurrenti kryesor i Zoom, kompania ishte përmbajtur nga diskutimi i këtyre çështjeve publikisht deri vonë. Gjatë Konferencës së Goldman Sachs Communacopia dhe Teknologjisë, CEO i Zoom Eric Yuan i bëri thirrje FTC të shqyrtojë praktikat e paketimit të Microsoft dhe theksoi rëndësinë e drejtësisë në konkurrencë.

Ndërsa Zoom vazhdon të zgjerojë grupin e tij të shërbimeve për bizneset përtej videokonferencave, ai kërkon të adresojë shqetësimet antitrust dhe të sigurojë konkurrencë të ndershme në treg.

Burimet:

- Bloomberg