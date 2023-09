Zoom shpreh shqetësime rreth sjelljes së pretenduar antikonkurruese të Microsoft

Zoom Video Communications, prodhuesi popullor i softuerëve të komunikimit, thuhet se është takuar me rregullatorët nga SHBA, Bashkimi Evropian (BE), Mbretëria e Bashkuar (MB) dhe Gjermania për të ngritur shqetësime rreth sjelljes së pretenduar antikonkurruese të Microsoft. Diskutimet u zhvilluan me Komisionin Federal të Tregtisë së SHBA (FTC) dhe zbatuesit e konkurrencës nga BE, MB dhe Gjermania gjatë vitit të kaluar.

Një nga shqetësimet kryesore të Zoom është preferenca e Microsoft për softuerin e tij të videokonferencës Teams përmes grupimit të çmimeve dhe dizajnit të produktit. Këto shqetësime kanë nxitur hetime nga organet rregullatore si mbikëqyrësi i konkurrencës i BE-së. Hetimi i BE-së filloi pas një ankese nga platforma e mesazheve Salesforce Slack tre vjet më parë. Si përgjigje, Microsoft së fundmi njoftoi se do të ndante Ekipet në Evropë nga 1 tetori.

Përveç hetimit të BE-së, Zyra Federale e Kartelit të Gjermanisë ka hapur hetimin e saj ndaj Microsoft, duke u fokusuar në paketimin e OneDrive dhe Teams me softuerin tjetër të produktivitetit të kompanisë. Autoriteti ka fuqinë të ndalojë disa praktika që pengojnë konkurrencën në internet.

Autoritetet në SHBA dhe MB kanë nisur gjithashtu hetimet fillestare për shërbimet cloud, një zonë ku Azure e Microsoft është një lojtar kryesor. Këto pyetje nxjerrin në pah shqetësimet rreth praktikave nga Microsoft, Amazon.com dhe Alphabet që mund të kufizojnë inovacionin.

Ndërsa Teams është konkurrenti kryesor i Zoom, kompania më parë kishte shmangur ngritjen e shqetësimeve në lidhje me praktikat e Microsoft. Megjithatë, gjatë Konferencës së Goldman Sachs Communacopia dhe Teknologjisë, CEO i Zoom, Eric Yuan, bëri thirrje që FTC të shqyrtojë praktikat e paketimit të Microsoft, duke theksuar nevojën për konkurrencë të ndershme.

CEO i Zoom e krahasoi konkurrencën midis Zoom dhe Microsoft me një lojë sportive, duke deklaruar se drejtësia është thelbësore për një fushë loje të barabartë. Zoom nuk pranoi të komentonte më tej, dhe Microsoft gjithashtu zgjodhi të mos jepte një koment.

Kjo lëvizje nga Zoom nënkupton një ndryshim në qasjen e saj pasi përballet me sjelljen e supozuar antikonkurruese të një konkurrenti të madh. Pavarësisht se ka përjetuar rritje të shpejtë gjatë pandemisë, Zoom është përballur me sfida në ruajtjen e rritjes së shitjeve vitet e fundit. Për të diversifikuar ofertat e saj, kompania ka zgjeruar grupin e saj të shërbimeve për të përfshirë telefonat e bazuar në internet, qendrat e kontaktit, planifikimin dhe asistentë të inteligjencës artificiale.

