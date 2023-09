Integrimi i YouTube Music vjen në HomePod: Kontrolli i Siri dhe transmetimi i drejtpërdrejtë

By

YouTube Music së shpejti mund të bëhet i pajtueshëm me HomePod të Apple, duke u ofruar përdoruesve mundësinë për të transmetuar muzikë direkt nga platforma dhe për ta kontrolluar atë duke përdorur Siri. Kjo shtesë e re në listën e shërbimeve të mbështetura u zbulua nga entuziastja e teknologjisë @aaronp613, e cila gjeti një glyph Home dhe një URL për "ytm_connect_with_homepod" brenda kodit të aplikacionit YouTube Music. Edhe pse ky zbulim është vetëm një aluzion i vogël, ai sugjeron që veçoria është duke u zhvilluar aktualisht.

Ndryshe nga shërbimet e integruara të Apple, integrimi i platformave të transmetimit muzikor të palëve të treta si Pandora dhe potencialisht YouTube Music duhet të konfigurohet nga brenda aplikacionit përkatës. Pasi të shtohen, këto shërbime shfaqen si opsione mediash në aplikacionin Home të Apple, të aksesueshme nga cilësimet e llogarisë së një përdoruesi. Përdoruesit më pas mund të zgjedhin shërbimin e tyre të preferuar si të paracaktuar, duke i mundësuar Siri-t të ekzekutojë komanda duke përdorur atë platformë të veçantë në vend të Apple Music.

Sidoqoftë, Siri ka ende aftësinë për të luajtur audio nga burime jo të parazgjedhura me komandë. Për shembull, edhe nëse parazgjedhja është vendosur në Apple Music, përdoruesit mund të thonë thjesht, "Siri, luaj listën time të luajtjes së gjumit në YouTube Music" dhe Siri do të pajtohet. Ky fleksibilitet i lejon përdoruesit të shijojnë një përvojë të pandërprerë dhe të personalizuar të transmetimit të muzikës me një gamë të gjerë opsionesh.

Me këto përmirësime të mundshme, përdoruesit e HomePod do të përfitojnë nga një përzgjedhje më e gjerë shërbimesh muzikore dhe do të mund të qasen pa probleme në përmbajtjen e tyre të preferuar duke përdorur komandat zanore të Siri. Kjo pajtueshmëri e zgjeruar përfaqëson angazhimin e Apple për të përmirësuar aftësitë e HomePod dhe për t'u ofruar përdoruesve fleksibilitet më të madh në zgjedhjet e tyre të transmetimit audio.

