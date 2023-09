YouTube zbaton ndryshime në reklamat për shikuesit dhe krijuesit

YouTube po bën ndryshime në politikën e tij të reklamave që do të prekin si shikuesit ashtu edhe krijuesit. Platforma e ndarjes së videove njoftoi se do të testojë pushime më të gjata reklamash që janë të grupuara së bashku në vend që të shpërndahen përgjatë një videoje. Ky ndryshim bazohet në reagimet nga shikuesit, me 79% të tyre që preferojnë reklama që janë të grupuara së bashku për përmbajtje të gjatë në ekranet televizive. Për më tepër, YouTube do të sigurojë një tregues më të dukshëm të kohëzgjatjes së çdo ndërprerjeje reklamash.

Një ndryshim tjetër në anën krijuese përfshin "thjeshtimin" e procesit për krijuesit e përmbajtjes. Më parë, krijuesit kishin më shumë kontroll mbi llojin dhe vendosjen e reklamave në videot e tyre. Megjithatë, YouTube tani po zbaton një çelës ndezës/fikje për të gjitha reklamat. Me këtë opsion të aktivizuar, YouTube do të përcaktojë se kur dhe ku do të shfaqen reklamat. Nëse çelësi është i çaktivizuar, nuk do të shfaqen reklama. Vendosja e reklamave në mes të videos mbetet ende në diskrecionin e krijuesit.

Sipas YouTube, mbi 90% e videove në platformë tashmë kanë të gjitha llojet e reklamave të aktivizuara, kështu që ndikimi te krijuesit duhet të jetë minimal. Platforma pretendon se këto ndryshime po bëhen për të zgjeruar praktikat më të mira brenda komunitetit të krijuesve dhe për të optimizuar të ardhurat për krijuesit. Qëllimi përfundimtar është të ndihmojmë krijuesit të fitojnë më shumë duke thjeshtuar përvojën e reklamave për shikuesit.

Është e rëndësishme të theksohet se këto ndryshime do të prekin si videot ekzistuese ashtu edhe ato të reja në platformë. Përveç ndërprerjeve më të gjata të reklamave dhe kontrolleve të thjeshtuara të reklamave për krijuesit, YouTube do të prezantojë gjithashtu reklama të blera me të cilat shikuesit mund të ndërveprojnë ndërsa shikojnë YouTube në televizorin e tyre.

Në përgjithësi, këto ndryshime synojnë të përmirësojnë përvojën e reklamave për shikuesit dhe të ofrojnë më shumë kontroll dhe optimizim të të ardhurave për krijuesit në platformën YouTube.

Përkufizime:

– Përmbajtje në formë të gjatë: Video që zakonisht janë më të gjata se përmbajtja tradicionale e formës së shkurtër, zakonisht më të gjatë se 20 minuta.

– Pushimi i reklamave: Një pauzë në përmbajtjen e videos ku shfaqet një reklamë.

– Reklamat për blerje: Reklamat që lejojnë shikuesit të ndërveprojnë me përmbajtjen dhe të bëjnë blerje direkt brenda reklamës.

Burimi: [Artikulli burim]