Seria Xiaomi 13T: Mbështetje e softuerit të nivelit më të lartë dhe paraqitjet e rrjedhura

Xiaomi është vendosur të lançojë serinë e shumëpritur 13T në Evropë më 26 shtator. Këto pajisje do të jenë të parat në familjen Xiaomi që do të marrin mbështetje të jashtëzakonshme softuerike, duke përfshirë 4 përditësime të sistemit operativ dhe 5 vjet arna sigurie. Seria 13T do të përbëhet nga dy modele: Xiaomi 13T dhe Xiaomi 13T Pro, i cili gjithashtu është konfirmuar zyrtarisht.

Jozyrtarisht, pritet që të dy telefonat të debutojnë me MIUI 14 bazuar në Android 13, versioni më i fundit i disponueshëm publik i lëkurës Xiaomi. Ndërsa specifikimet zyrtare nuk janë zbuluar, rrjedhjet sugjerojnë se 13T Pro do të jetë i ngjashëm me Redmi K60 Ultra, duke shfaqur një chipset Dimensity 9200+ dhe një bateri 5,000 mAh me karikim të shpejtë 120 W. Nga ana tjetër, 13T i zakonshëm do të vijë me Dimensity 8200-Ultra dhe një bateri 5,000 mAh me karikim më të ngadaltë 67 W.

Të dyja pajisjet thuhet se ndajnë disa veçori, duke përfshirë një ekran AMOLED 6.67 inç 144 Hz me një rezolucion prej 1,220 x 2,712 piksele. Ekrani pritet të ofrojë një shkëlqim maksimal mbresëlënës prej 2,600 nits. Për më tepër, telefonat do të vijnë me një vlerësim IP68 për rezistencën ndaj ujit dhe pluhurit, si dhe mbrojtje Gorilla Glass 5 për ekranet e tyre.

Një ndryshim i dukshëm midis 13T Pro dhe K60 Ultra janë specifikimet e kamerës. Seria 13T thuhet të ketë një kamerë kryesore 50MP me një sensor IMX707, një kamerë telefoto 50MP me një lente 50mm, një kamerë ultra të gjerë 12MP me një lente 15mm dhe një kamerë selfie 20MP. Është interesante se këto kamera do të mbajnë markën Leica dhe aplikacioni i kamerës do të përfshijë grupin e zakonshëm të veçorive të Leica.

Sipas rrjedhjeve, Xiaomi 13T me 8 GB RAM dhe 256 GB memorie do të kushtojë 700 euro, ndërsa Xiaomi 13T Pro i nivelit më të lartë, i pajisur me 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ​​ruajtëse, do të shitet për 900 euro.

Në përgjithësi, seria Xiaomi 13T po formohet të jetë një linjë shumë premtuese me mbështetje mbresëlënëse softuerike dhe veçori të fuqishme. Tifozët dhe entuziastët e teknologjisë po presin me padurim lëshimin zyrtar për të vënë në dorë këto pajisje.

