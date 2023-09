Microsoft bashkëpunon me Barclays për të lançuar Xbox Mastercard

By

Microsoft ka njoftuar bashkëpunimin e tij me Barclays për të prezantuar "Xbox Mastercard", një kartë e re krediti e krijuar posaçërisht për përdoruesit e Xbox. Ndërsa do të jetë i disponueshëm ekskluzivisht për Xbox Insiders më 21 shtator, do të bëhet i aksesueshëm për të gjithë përdoruesit në Shtetet e Bashkuara deri në vitin 2024.

Xbox Mastercard u ofron përdoruesve mundësinë për të fituar pikë për lojërat dhe shtesat Xbox bazuar në blerjet e tyre. Kategoritë e ndryshme do të ofrojnë norma të përshpejtuara fitimi, si p.sh. 5x pikë karte për produktet e pranueshme në Dyqanin e Microsoft, 3x pikë karte në shërbimet e pranueshme të transmetimit si Netflix dhe Disney+ dhe 3x pikë karte në shërbimet e pranueshme të ofrimit të ngrënies si Grubhub dhe DoorDash. Për të gjitha blerjet e tjera të përditshme, klientët do të fitojnë 1x pikë me kartë.

Për më tepër, anëtarët e kartës do të gëzojnë disa përfitime, duke përfshirë 5,000 pikë karte (ekuivalente me një vlerë prej 50 $) pas blerjes së tyre të parë. Anëtarët e rinj do të marrin tre muaj Xbox Game Pass Ultimate, mes përfitimeve të tjera.

Individët e interesuar fillimisht duhet të bëhen pjesë e programit Xbox Insider për të pasur akses në Xbox Mastercard. Disponueshmëria e kartës do t'u prezantohet në valë anëtarëve të Insajderit gjatë pjesës së mbetur të vitit 2023. Duke filluar nga 21 shtatori, përdoruesit mund të aplikojnë për kartën.

Ekipi i Xbox deklaroi, “Ne e dimë se lojtarët janë të interesuar të marrin më shumë vlerë nga Xbox dhe kemi dëgjuar reagime nga komuniteti se ata duan më shumë mënyra për të marrë vlerë nga blerjet e tyre… Xbox Mastercard do të jetë në dispozicion ekskluzivisht për Xbox Insiders në 50 Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke filluar nga 21 shtatori, me disponueshmërinë për të gjithë lojtarët e Xbox në 50 Shtetet e Bashkuara që do të vijë në 2024.

A po planifikoni të merrni një Xbox Mastercard? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Burimet:

– Xbox Wire, Microsoft bashkohet me Barclays për të prezantuar Xbox Mastercard