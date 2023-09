Microsoft do të presë Xbox Digital Broadcast në Tokio Game Show 2023

Microsoft ka njoftuar se do të presë transmetimin Xbox Digital në shfaqjen e ardhshme të lojërave në Tokyo 2023. Transmetimi do të zhvillohet më 21 shtator në orën 2:00 të mëngjesit PT / 5:00 të mëngjesit ET / 18:00 JST.

Gjatë transmetimit, Microsoft do të ofrojë përditësime të progresit në lojërat nga Xbox Game Studios dhe Bethesda Softworks. Përveç kësaj, ata do të shfaqin një koleksion të larmishëm kreativ të lojërave të krijuara nga zhvillues të vendosur kryesisht në Japoni dhe Azi. Ngjarja do të përfshijë gjithashtu njoftime për lojëra të reja që do të vijnë në Xbox Game Pass.

Transmetimi Digital Xbox do të jetë i aksesueshëm përmes platformave të ndryshme. Shikuesit mund të shikojnë transmetimin në kanalin zyrtar të Tokyo Game Show në YouTube, si dhe në kanale të zgjedhura sociale Xbox. Transmetimi do të jetë i disponueshëm në shumë gjuhë, duke përfshirë anglisht, japonisht, koreanisht, kinezisht të thjeshtuar, kinezisht tradicionale, malajisht, tajlandisht, vietnamezisht, indonezisht, frëngjisht, gjermanisht dhe spanjisht kastiliane.

Kjo ngjarje paraqet një mundësi emocionuese për lojtarët dhe fansat e Xbox për të marrë përditësimet dhe njoftimet më të fundit për lojërat e ardhshme. Ai gjithashtu thekson përkushtimin e Microsoft ndaj tregjeve japoneze dhe aziatike të lojërave, duke shfaqur talentin dhe kreativitetin e rajonit.

Tokyo Game Show është një ekspozitë vjetore e lojërave që mbahet në Japoni, që paraqet zhvillimet më të fundit në industrinë e lojrave. Ai shërben si një platformë për zhvilluesit e lojërave, kompanitë e harduerit dhe entuziastët e lojërave që të mblidhen dhe të festojnë botën e lojërave.

Burimet:

– Xbox Game Studios: [përkufizim]

– Bethesda Softworks: [përkufizim]

- Shfaqja e Lojërave në Tokio: [përkufizim]

(Shënim: Përkufizimet dhe burimet janë përjashtuar nga ky tekst për qëllimin e këtij shembulli të përgjigjes.)