Teknika e re me rreze X lejon imazhe të hollësishme të organizmave të gjallë me më pak rrezatim

Studiuesit kanë bërë një zbulim të rëndësishëm në imazhin me rreze X, duke zhvilluar një teknikë që lejon imazhe të detajuara të organizmave të gjallë me një dozë shumë më të ulët të rrezeve X sesa ishte e mundur më parë. Ky përparim në teknologjinë e imazhit mund të sigurojë njohuri të reja në proceset dinamike dhe të lejojë periudha më të gjata studimi të organizmave të vegjël dhe mostrave të ndjeshme.

Qasja bazohet në imazhin e kontrastit fazor, i cili merr parasysh si vetitë e përthithjes ashtu edhe ato valore të rrezeve X. Duke krijuar imazhe nga ndryshimet fazore që ndodhin kur rrezet X kalojnë nëpër një ekzemplar, studiuesit ishin në gjendje të kapërcenin kufizimet e imazheve me rezolucion të lartë për aplikimet e ndjeshme ndaj dozës.

Duke përdorur optikë të dedikuar me rreze X shumë efikase dhe detektorë të numërimit me një foton të vetëm, studiuesit zhvilluan një sistem të ri imazherie me rreze X që përmirëson efikasitetin e dozës për imazhe në fushë të plotë me një rezolucion mikrometër. Ata demonstruan me sukses përfitimet e kësaj teknike të re duke imazhuar grerëzat e vogla parazitoide që dalin nga vezët e tyre pritës për më shumë se 30 minuta pa ndonjë anomali në sjellje për shkak të ekspozimit minimal ndaj rrezatimit.

Një nga avantazhet kryesore të teknikës së re është se ajo lejon performancë më të mirë të imazhit në krahasim me detektorët konvencionalë me rezolucion të lartë. Kjo mundëson kapjen e detajeve më të imta të organizmave model të vegjël në një shkallë më të gjatë kohore. Për shembull, zhvillimi dhe sjellja e embrioneve të bretkosave Xenopus mund të vëzhgohen me qartësi dhe saktësi më të madhe se kurrë më parë.

Për të arritur këtë performancë të përmirësuar të imazhit, studiuesit përdorën një qasje të imazhit të kontrastit fazor që zmadhon drejtpërdrejt imazhin me rreze X. Duke shmangur nevojën për të kthyer imazhin me rreze X në dritë të dukshme përpara zmadhimit, mund të përdoren detektorë me një sipërfaqe të madhe efikase duke ruajtur rezolucionin hapësinor mikrometral.

Sistemi i ri i imazhit kombinon kontrastin e fazës së rrezeve X, një zmadhues Bragg dhe një detektor numërues me një foton të optimizuar për një energji të rrezeve X prej 30 keV. Ai arrin një efikasitet doze mbi 90% dhe siguron një rezolucion deri në 1.3 mikron, duke tejkaluar performancën e detektorëve konvencionalë me rezolucion të lartë.

Ky zbulim në teknologjinë e imazhit me rreze X ka potencial të jashtëzakonshëm në fusha të ndryshme, duke përfshirë kërkimin biologjik dhe diagnostikimin mjekësor. Me aftësinë për të prodhuar imazhe të detajuara me më pak rrezatim, studiuesit mund të studiojnë organizmat e gjallë në detaje më të mëdha dhe për kohëzgjatje më të gjata, duke avancuar të kuptuarit tonë të proceseve dhe fenomeneve të ndryshme.