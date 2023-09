Microsoft Paint merr mjetin për heqjen e sfondit në Windows 11

By

Microsoft ka lëshuar një version të përditësuar të aplikacionit Paint për ndërtimet e Windows 11 Insider, duke prezantuar një mjet të ri për heqjen e sfondit. Gjiganti i teknologjisë njoftoi përditësimin në blogun e tij të drejtpërdrejtë, duke deklaruar se versioni më i fundit i Paint përfshin një veçori që mund të heqë sfondin nga çdo foto vetëm me një klik të një butoni.

Mjeti për heqjen e sfondit mund të gjendet në seksionin "Imazhi" të shiritit të veglave, i shënuar si butoni "Hiq sfondin". Përdoruesit mund ta lejojnë mjetin të zbulojë automatikisht subjektin në foto ose të zgjedhin manualisht zonën që dëshirojnë të heqin duke përdorur mjetin e përzgjedhjes. Ky funksion synon t'ua bëjë më të lehtë përdoruesve modifikimin dhe manipulimin e imazheve në aplikacionin Paint.

Versioni i përditësuar i Paint, i quajtur versioni 11.2306.30.0, aktualisht po shpërndahet në Windows 11 Insiders në kanalet Dev dhe Canary. Megjithatë, pritet të vihet në dispozicion për të gjithë përdoruesit fundorë në të ardhmen e afërt.

Përpara publikimit të këtij përditësimi, Microsoft kishte nxjerrë më parë një version tjetër (11.2306.28.0) të të njëjtit përditësim, i cili përfshinte një defekt ku doli një baner konfidencialiteti. Kompania që atëherë e ka adresuar dhe rregulluar këtë problem, duke u siguruar që versioni i fundit të jetë pa gabime.

Microsoft aktualisht po teston mjetin për heqjen e sfondit me një grup të përzgjedhur të Windows Insiders dhe po kërkon në mënyrë aktive reagime nga komuniteti. Ky reagim do ta ndihmojë kompaninë të përmirësojë më tej mjetin përpara se të lëshohet zyrtarisht për të gjithë përdoruesit përfundimtarë.

Me këtë shtesë të re, Microsoft po përmirëson aftësitë e aplikacionit Paint dhe po e bën atë më miqësor për përdoruesit për përdoruesit e Windows 11 që punojnë shpesh me imazhe. Mjeti për heqjen e sfondit thjeshton procesin e heqjes së sfondeve të padëshiruara nga fotografitë, duke i lejuar përdoruesit të krijojnë imazhe më të lëmuara dhe me pamje profesionale brenda aplikacionit.

Burimet:

– Microsoft Live Blog – Windows 11 Insider Builds

– Përditësimi i Microsoft Paint – Versioni 11.2306.30.0