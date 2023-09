U lëshuan përditësime kumulative të Windows 10 për të adresuar çështjet e sigurisë

By

Microsoft ka lançuar së fundmi dy përditësime kumulative, KB5030211 dhe KB5030214, për versione të ndryshme të Windows 10, duke përfshirë 22H2, 21H2 dhe 1809. Këto përditësime janë thelbësore për rregullimin e problemeve ekzistuese brenda sistemit operativ dhe janë pjesë e publikimit të Patch Martë të shtatorit 2023.

Për të siguruar që këto përditësime të instalohen pa probleme, Microsoft i ka vënë ato në dispozicion për instalim automatik. Megjithatë, përdoruesit mund t'i instalojnë përditësimet edhe manualisht duke hyrë në seksionin "Windows Update" te "Cilësimet" dhe duke zgjedhur "Kontrollo për përditësime".

Përditësimi i shtatorit KB5030211 prezanton disa veçori të dukshme. Së pari, ai përfshin një aplikacion të ri Windows Backup që lejon përdoruesit të menaxhojnë aplikacionet dhe skedarët e tyre në mënyrë efektive, duke ofruar mundësinë për t'i rikuperuar ato në një kohë të mëvonshme. Për më tepër, ky përditësim rrit aftësitë e zbulimit të vendndodhjes së Windows 10, duke u ofruar përdoruesve informacione më të sakta për motin, lajmet dhe trafikun.

Për më tepër, Microsoft ka prezantuar distinktivin e njoftimeve për llogaritë e Microsoft në menynë Start, duke e bërë më të lehtë shikimin dhe menaxhimin e njoftimeve. Ky përditësim trajton gjithashtu çështje që lidhen me ndryshimet e orës së ditës në Izrael dhe rregullon problemet me kutinë e kërkimit.

Një rregullim domethënës në këto përditësime kumulative lidhet me Shërbimin e Politikave të Grupit. Më parë, shërbimi do të priste për 30 sekonda që rrjeti të ishte i disponueshëm, duke shkaktuar vonesa në përpunimin e politikave. Me përditësimin më të fundit, kjo çështje është zgjidhur, duke siguruar përpunim korrekt të politikave pa vonesa të panevojshme.

Për më tepër, ekziston një rregullim për problemet e sinkronizimit të cilësimeve. Më parë, edhe nëse çelësi i kyçjes ishte i aktivizuar për sinkronizimin e cilësimeve në faqen rezervë të Windows në aplikacionin "Cilësimet", cilësimet nuk do të sinkronizoheshin siç duhet. Përditësimi më i fundit e rregullon këtë problem, duke përmirësuar përvojën e përgjithshme të përdoruesit.

Si përmbledhje, përditësimet kumulative të Windows 10 të lëshuara së fundmi, KB5030211 dhe KB5030214, sjellin disa veçori të reja dhe rregullime të rëndësishme në sistemin operativ. Këto përditësime adresojnë dobësitë e sigurisë dhe përmirësojnë performancën e përgjithshme të Windows 10. Rekomandohet që përdoruesit t'i instalojnë këto përditësime për t'u siguruar që sistemet e tyre të mbeten të sigurta dhe të optimizuara.

