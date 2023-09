Një mbrëmje në Rossi's: Një shije e Italisë në restorantin Seasons

Restoranti luksoz Seasons në hotelin InterContinental në Ballsbridge, Dublin 4 po ofron një përvojë të veçantë të ngrënies italiane këtë muaj. Shefi ekzekutiv i kuzhinës Alberto Rossi, me origjinë nga Italia, sjell ekspertizën dhe dashurinë e tij për kuzhinën italiane në meny. Anëtarët e The Irish Times Food & Drink Club kanë mundësinë ekskluzive për të marrë pjesë në një ngjarje të quajtur "Një mbrëmje në Rossi's" më 21 shtator në orën 6:30.

Veprimtaria do të paraqesë një menu degustimi me pesë pjata të frymëzuara nga pjatat rajonale italiane. Mysafirët do të shijojnë një përzgjedhje antipaste të shërbyer në stilin familjar, e ndjekur nga primi, pjatë kryesore dhe ëmbëlsirë, me zgjedhje të disponueshme në çdo pjatë. Përveç ushqimit të hollë, do të shërbehet një pije mirëseardhjeje, çifte verërash dhe një koktej ëmbëlsire. Vetë shefi Rossi do të prezantojë çdo pjatë, duke diskutuar historinë dhe kontekstin e saj.

Ngjarja me siguri do të jetë e njohur, kështu që biletat janë të kufizuara. Të interesuarit mund të rezervojnë vendin e tyre duke klikuar linkun e dhënë. Kjo premton të jetë një mbrëmje e paharrueshme e kuzhinës autentike italiane, e bërë edhe më e veçantë nga prekja personale e Chef Rossi.

Fitues i Çmimeve për Anëtarët e Klubit të Ushqimit dhe Pijeve

Abonentët e The Irish Times Food & Drink Club kanë mundësinë të fitojnë dy çmime të pabesueshme këtë muaj në Co Wicklow. Çmimi i parë përfshin një menu degustimi me 10 pjata për dy në restorantin The Strawberry Tree në BrookLodge & Macreddin Village në Aughrim, e ndjekur nga një qëndrim gjatë natës. Çmimi i dytë ofron një natë për dy në The Sally Gap Bar & Brasserie në Powerscourt Hotel Resort & Spa me pesë yje, i kompletuar me një darkë me tre pjata dhe mëngjes. Personat e interesuar mund të marrin pjesë në konkurs duke klikuar lidhjet e dhëna.

Urime Edel Troy, fitues i një nate qëndrimi për dy në The Eccles Hotel & Spa në Glengarriff, Co Cork, dhe Gerry Murphy, fitues i darkës për katër në restorantin Neighborhood në Naas, Co Kildare. Këta fitues me fat do të shijojnë padyshim përvoja unike dhe të lezetshme të ngrënies në këto objekte të njohura.

Më shumë lajme për ushqimet dhe pijet

Në revistën Irish Times të kësaj fundjave, kuzhinieri dhe restoranti Sunil Ghai ndan receta nga libri i tij i ri i gatimit, Spice Box: Easy, Everyday Food Indian. Revista përmban gjithashtu një artikull nga Corinna Hardgrave, e cila beson se ka zbuluar një pretendente të re të yllit Michelin në qytetin Kilkenny. John Wilson shkon në një kërkim për të gjetur verëra Bordeaux me një buxhet. Për më tepër, Grainne O'Keefe dhe Lilly Higgins ofrojnë receta për pjatat e shijshme të vjeshtës në revistë.

Për lajmet, veçoritë dhe recetat e shijshme të ushqimeve dhe pijeve më të fundit, mos harroni të vizitoni Irishtimes.com/food. Nëse dëshironi të ndani gëzimet e The Irish Times Food & Drink Club me të dashurit tuaj, ata mund të bashkohen duke ndjekur lidhjen e dhënë.

