Billbordet dixhitale të metrosë së Los Anxhelosit përballen me kundërshtime lidhur me shqetësimet e sigurisë së trafikut

Metro në Los Angeles po shtyn përpara me një plan për të instaluar 49 tabela dixhitale me dy fytyra, duke e çuar numrin total të tabelave dixhitale në të gjithë qytetin në 86. Metro pret që plani, i quajtur Rrjeti i Komunikimit të Transportit (TCN), të gjenerojë 1 miliard dollarë në të ardhura mbi 30 vjet. Ndërsa disa dhoma lokale të tregtisë mbështesin planin, aktivistët dhe grupet e komunitetit janë të shqetësuar për ndikimin në mjedisin vizual dhe sigurinë e trafikut.

Propozimi do të dëgjohet nga Komisioni i Planifikimit të Qytetit të Los Anxhelosit më 14 shtator, përpara se të shkojë në Këshillin e Qytetit. Billbordet do të shpërndaheshin në të gjithë qytetin, ku shumica do të përballeshin me autostradat dhe të tjerët përballë komuniteteve. Strukturat do të variojnë në lartësi nga 30 në 95 këmbë, ku shumica do të jenë 30 këmbë të larta.

Metro argumenton se projekti do të ketë përfitime publike, duke përfshirë rezervimin e kohës për mesazhe emergjente. Megjithatë, studimet e kryera nga institucione të tilla si Universiteti i Alabama në Birmingham dhe Byroja Federale e Statistikave të Transportit kanë treguar se tabelat dixhitale mund të rrisin shkallët e përplasjeve dhe të shpërqendrojnë shoferët. Prania e tabelave dixhitale në Florida dhe Alabama rriti normat e përplasjeve me 25% dhe 29% respektivisht.

Qytetet e tjera të Kalifornisë Jugore, duke përfshirë La Mesa, gjithashtu kanë marrë në konsideratë propozimet e tabelave dixhitale, por i kanë refuzuar ato për shkak të shqetësimeve për shpërqendrimin e shoferit. Masat paraprake të sigurisë të Metro-së për lejimin e ndryshimit të imazheve të billbordit çdo tetë sekonda shihen si të papërshtatshme në krahasim me qytetet dhe shtetet e tjera ku imazhet ndryshojnë çdo katër deri në dhjetë sekonda.

Kundërshtarët argumentojnë se tabelat dixhitale do të kontribuojnë në dëmtimin urban, do të shpërqendrojnë shoferët dhe do të ndikojnë në sigurinë e shoferit. Ata i bëjnë thirrje Këshillit Bashkiak që të votojë kundër projektit.

Ndërsa disa drejtues biznesi mbështesin propozimin e billbordit dixhital, grupet e komunitetit, këshillat e lagjeve dhe aktivistët po mbajnë qëndrim kundër tij. Ata besojnë se të ardhurat e krijuara nga tabelat dixhitale nuk i tejkalojnë pasojat negative për mjedisin vizual të qytetit dhe sigurinë e trafikut.

Burimet:

"Aktivistët bëjnë thirrje për refuzimin e planit të tabelave dixhitale" - Streetsblog Los Angeles

"Ndikimi i tarifës së instaluar të tabelave dixhitale në sigurinë e trafikut" - Programi i Inxhinierisë së Transportit të Universitetit të Alabamës në Birmingham