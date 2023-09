Wi-Fi 7: Gjenerata e ardhshme e teknologjisë me valë

By

Me botën gjithnjë në zhvillim të teknologjisë, përparimi tjetër në lidhjen me valë është afër. Prezantimi i Wi-Fi 7, i njohur gjithashtu si IEEE 802.11be, standardi i ri që është vendosur për të ripërcaktuar kufijtë e shpejtësisë, efikasitetit dhe besueshmërisë së lidhjes.

Wi-Fi 7 nuk është vetëm një hap tjetër në rritje në teknologjinë wireless; ai premton përmirësime drastike në krahasim me paraardhësit e tij. Pritet të ofrojë shpejtësi deri në 46,120 Mbps, që është mbi katër herë më e shpejtë se Wi-Fi 6 dhe 6E. Kjo rritje e konsiderueshme e shpejtësisë do të mundësojë transmetim video me cilësi të lartë, lojëra pa probleme në cloud dhe mbështetje të fuqishme për aplikacionet e realitetit të shtuar dhe virtual.

Përveç shpejtësisë, Wi-Fi 7 është projektuar me veçori të avancuara për të luftuar vonesën, për të rritur kapacitetin dhe për të rritur stabilitetin dhe efikasitetin. Ai mbështet kanale më të gjera, me kanale deri në 320 MHz të gjera, duke siguruar më shumë gjerësi bande për transmetim më të shpejtë të të dhënave. Ai gjithashtu prezanton një metodë të re kodimi të quajtur 4K-QAM, e cila lejon kodimin e 12 bit të të dhënave për simbol të dërguar përmes lidhjes radio, krahasuar me 10 bit në Wi-Fi 6. Vetëm ky përmirësim kontribuon në një përmirësim të shpejtësisë 1.2x .

Një nga përmirësimet domethënëse në Wi-Fi 7 është prezantimi i funksionimit me shumë lidhje (MLO), i cili lejon pajisjet të ekzekutojnë shumë kanale në të njëjtën kohë, madje edhe në breza të shumëfishtë frekuencash. Kjo do të thotë shpejtësi më të mira, vonesë më të ulët dhe besueshmëri të përmirësuar në krahasim me standardet më të vjetra Wi-Fi që duhej të kalonin manualisht midis brezave një nga një.

Wi-Fi 7 gjithashtu trajton problemet e zakonshme si mbingarkimi dhe ndërhyrja, duke e bërë atë veçanërisht të dobishëm për ambiente të mëdha ose ndërmarrje me një rregullim të dendur pajisjesh. Ai synon të reduktojë performancën e vonesës në rastin më të keq, duke ofruar një përvojë më të qetë për aplikacionet kërkuese si realiteti i shtuar dhe virtual.

Ndërsa Wi-Fi 7 ende nuk është miratuar plotësisht, disa pajisje janë tashmë në treg, duke ofruar një paraqitje të shkurtër të së ardhmes së teknologjisë wireless. Debutimi i një game të gjerë ruterash, telefonash dhe laptopësh Wi-Fi 7 pritet në fund të vitit 2023 ose në fillim të 2024. Megjithatë, atyre në vendet që ende nuk kanë miratuar pajisjet e rrjetit 6 GHz mund të duhet të presin më gjatë.

