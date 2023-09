Sistemi i ri i simboleve në NBA 2K24 merr reagime nga lojtarët

NBA 2K24 i lëshuar së fundmi ka prezantuar një sistem të ri simbolesh në modalitetin MyCareer dhe nuk po merr një pritje të ngrohtë nga lojtarët. Më parë, lojtarët kishin aftësinë të zgjidhnin mbi cilin simbol të punonin dhe ta përmirësonin gradualisht në nivele më të larta. Megjithatë, këtë vit, loja e heq atë liri dhe kërkon që lojtarët të shkëlqejnë në të gjitha aspektet e lojës. Dështimi për ta bërë këtë rezulton në regresionin e distinktivit, ku distinktivët në fakt ulen në efektivitet.

Transmetuesi i njohur i NBA 2K Chris Smoove shprehu zhgënjimin e tij me sistemin e ri në një video në YouTube, duke e krahasuar atë me një punë ku lojtarët ndihen të detyruar të kryejnë detyra specifike. Ai kritikoi mungesën e agjencisë së lojtarëve dhe dëshirën e lojës për të rivendosur progresin. Ndjenjat e Smoove bëjnë jehonë me ato të shumë lojtarëve të tjerë që mendojnë se sistemi i ri i distinktivëve është kundërproduktiv dhe largon kënaqësinë e lojës.

Në NBA 2K, lojtarët shpesh shpenzojnë para të botës reale në monedhën në lojë, të njohur si VC, për të përmirësuar pamjen e lojtarit të tyre dhe për të përmirësuar aftësitë e blerjes. Megjithatë, me sistemin e ri të simboleve, bëhet më pak tërheqëse të investosh para reale në këto përmirësime. Sistemi i detyron lojtarët t'i japin përparësi një loje të rrumbullakosur mirë në vend që të luajnë sipas stilit të tyre të preferuar. Ky ndryshim nuk vlerësohet nga lojtarët e rastësishëm që tani mund të gravitojnë drejt mënyrave të tjera të lojës, si MyTeam.

Tifozët e NBA 2K shpresojnë që zhvilluesit do t'i adresojnë këto çështje dhe do të lëshojnë një patch për të korrigjuar problemet me sistemin e ri të distinktivit. Modaliteti MyCareer është zakonisht mënyra më e njohur në lojë dhe sistemi aktual po shkakton zhgënjim tek lojtarët. Ndërsa loja zhvillohet dhe përditësimet po shpërndahen, mbetet për t'u parë se si zhvilluesit do t'i përgjigjen reagimeve dhe do të bëjnë përmirësime për të përmirësuar përvojën e lojës.

