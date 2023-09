Minecraft 1.8.9: Versioni përfundimtar për PvP

By

Në botën e Minecraft, lufta është një aspekt themelor i lojës, veçanërisht kur bëhet fjalë për lojën lojtar-vs-lojtar (PvP). Megjithatë, sistemi luftarak ka pësuar disa ndryshime gjatë viteve dhe jo të gjitha këto ndryshime janë pritur mirë nga komuniteti. Si rezultat, shumë komunitete dhe lojtarë PvP janë rikthyer në versionet më të vjetra të lojës në kërkim të asaj që ata i konsiderojnë si ditët e lavdisë së luftimit PvP.

Kur bëhet fjalë për versionin më të mirë për PvP, diskutimi shpesh zbret në një zgjedhje midis Minecraft 1.7 dhe 1.8. Ndërsa ka mosmarrëveshje midis këtyre dy përsëritjeve, shumica e serverëve dhe lojtarëve PvP priren të favorizojnë versionin 1.8.9.

Preferenca për Minecraft 1.8.9 si përvojë përfundimtare PvP bazohet në shumicën e mendimeve të lojtarëve dhe zgjedhjeve të versionit të serverit. Ky version vlerësohet shumë nga komuniteti për vonesat e reduktuara të hyrjes, duke i lejuar lojtarët të rivendosin shpejt animacionet e tyre të sprintit dhe të përjetojnë më pak probleme me hyrjet e shpejtësisë së klikimeve.

Ndërsa Minecraft 1.7 është ende i dashur nga shumë njerëz për shkak të diferencave të kutisë së tij të suksesshme dhe gamës, 1.8.9 ka fituar titullin e standardit të artë për PvP. Është një përditësim më i fundit që ka rregulluar gabime të caktuara që janë shfrytëzuar në 1.7, të tilla si defekti në sprint dhe shigjetat që shkaktojnë dëme nga uria në objektivat e blinduara.

Sigurisht, asnjë version i lojës nuk është pa të metat dhe defektet e tij. Minecraft 1.8.9 ka problemet e veta me diapazonin e sulmit dhe ping, duke çuar në raste kur lojtarët me lidhje të dobëta mund të shkaktojnë dëme jashtë gamës së tyre të përleshjes. Megjithatë, pavarësisht nga këto mangësi, 1.8.9 mbetet zgjedhja e preferuar për komunitetin PvP për shkak të theksit të tij te lëvizja, shpejtësia e klikimeve dhe zotërimi i teknikave të rëndësishme si rivendosja e sprintit, goditja në bllok dhe gjuajtjet e vendosura mirë me shufra peshkimi.

Mungesa e ftohjeve në 1.8.9 u mundëson lojtarëve të mbështeten në shkathtësinë e tyre manuale dhe pozicionimin strategjik, duke e bërë shpejtësinë e klikimeve dhe lëvizjen faktorë vendimtarë për të arritur fitoren. Në të kundërt, Përditësimi i Combat 1.9 e zhvendosi fokusin nga shpejtësia e klikimeve dhe vuri më pak theks në përplasjen dhe lëvizjen.

Në fund të fundit, vendimi midis përdorimit të Minecraft 1.7 ose 1.8.9 për PvP zbret në preferencën personale. Megjithatë, vlen të përmendet se shumica e serverëve aktualisht funksionojnë në versionin 1.8.9, duke treguar se kjo zgjedhje ka të ngjarë të vazhdojë për të ardhmen e parashikueshme. Mojang, zhvilluesi i Minecraft, nuk ka treguar ndonjë qëllim për të rikthyer ndryshimet luftarake të zbatuara në versionin 1.9.

