Rregullorja e re e BE-së lejon bisedat e palëve të treta në WhatsApp

By

Përmbledhje: Akti i Tregjeve Dixhitale të Bashkimit Evropian (DMA) ka identifikuar kompanitë kryesore të teknologjisë si portierë, duke përfshirë kompaninë mëmë të WhatsApp, Meta. Për të respektuar rregulloret e reja, WhatsApp ka prezantuar një veçori të re të quajtur “bisedat e palëve të treta” në versionin e saj beta. Kjo veçori do t'i lejojë përdoruesit të marrin dhe t'u përgjigjen mesazheve nga njerëzit që përdorin aplikacione të tjera të mesazheve.

DMA kategorizon portierët bazuar në shërbimet e tyre kryesore të platformës, me disa kompani që shfaqen në lista të shumta. Për shembull, Google ofron shërbime të ndryshme që mund të konsiderohen si roje, si Google Maps, Google Play, Google Shopping, Chrome, Android dhe YouTube. Në mënyrë të ngjashme, Meta operon rrjete sociale si Facebook dhe Instagram, së bashku me një shërbim ndërmjetësimi dhe një platformë reklamimi.

BE-ja i referohet aplikacioneve të mesazheve si Shërbime të Komunikimit Ndërpersonal të Pavarur nga Numrat (N-IICS) dhe ka përfshirë WhatsApp dhe Messenger nën këtë kategori. Ndërveprueshmëria midis platformave të mesazheve është një kërkesë për portierët, duke i lejuar përdoruesit e aplikacioneve si Signal, Telegram ose Snapchat të komunikojnë me përdoruesit e WhatsApp dhe Messenger pa pasur nevojë për një llogari në ato platforma.

Si përgjigje ndaj rregullores së re, WhatsApp ka filluar të punojë për ndërveprimin në versionin e tij të zhvillimit për Android. Qëllimi është të mundësojë komunikim pa probleme me shërbimet e mesazheve të palëve të treta. Portierëve u kërkohet të respektojnë rregulloret brenda gjashtë muajve, që do të thotë se ndërveprueshmëria e plotë duhet të jetë e disponueshme deri në mars 2024.

Veçanërisht, iMessage i Apple nuk konsiderohet një shërbim thelbësor i mesazheve sipas këtyre rregulloreve, pasi nuk e plotëson ende kufirin e përdoruesit të vendosur nga BE-ja.

Duke ecur përpara, WhatsApp do të duhet të adresojë sfidat teknike për të siguruar që veçoritë e avancuara si ndarja e skedarëve, thirrjet video dhe mesazhet audio janë të ndërveprueshme me shërbimet e palëve të treta. Kjo veçori e re shënon fillimin e një projekti të rëndësishëm për ekipin e WhatsApp, pasi ata punojnë në përputhje me kuadrin rregullator të BE-së.

Përkufizime:

– Akti i Tregjeve Dixhitale (DMA): Kuadri rregullator i prezantuar nga Bashkimi Evropian për të trajtuar rolin dhe fuqinë e kompanive të mëdha të teknologjisë të njohura si portierë.

– Portierët: Kompanitë e teknologjisë të identifikuara nga BE-ja se kanë kontroll dhe ndikim të rëndësishëm mbi tregjet dixhitale.

– Ndërveprueshmëria: Aftësia e softuerëve ose platformave të ndryshme për të komunikuar dhe punuar së bashku pa probleme.

– Shërbimi i komunikimit ndërpersonal i pavarur nga numrat (N-IICS): Një term rregullator i përdorur nga BE-ja për t'iu referuar aplikacioneve të mesazheve.

– Kriptimi nga fundi në fund: Një masë sigurie që siguron privatësinë dhe sigurinë e komunikimit duke enkriptuar mesazhet në një mënyrë që vetëm marrësit e synuar mund t'i deshifrojnë dhe lexojnë ato.

Burimet: Udhëzimet e Aktit të Tregjeve Dixhitale të Bashkimit Evropian (DMA), WABetaInfo.