Si kanë evoluar dietat e futbollistëve në 50 vitet e fundit

Daniel Nisbet, menaxher i performancës së lartë të ekipeve kombëtare të të rinjve të Shoqatës së Futbollit të Uellsit, shpjegon se si dietat e futbollistëve kanë ndryshuar gjatë 50 viteve të fundit. Më parë, kishte pak theks te ushqimi, ku lojtarëve u ofrohej një mëngjes tradicional anglez përpara një ndeshjeje. Megjithatë, që nga mesi i viteve 1990, ushqimi është bërë një aspekt vendimtar i përgatitjes së një lojtari për një lojë.

Sot, klubet e futbollit punësojnë nutricionistë që planifikojnë ushqimet e lojtarëve në një mënyrë shumë teknike. Këto vakte janë të përshtatura për nevojat individuale të secilit lojtar, në varësi të asaj që ata duan të arrijnë. Le të hedhim një vështrim më të afërt se si dietat e lojtarëve kanë ndryshuar gjatë viteve.

Mëngjesi

Në të kaluarën, futbollistët do të kishin një skuqje para ndeshjes ose një tas me drithëra të veshura me sheqer si Frosties për të marrë energji në trupat e tyre. Në ditët e sotme, lojtarët kanë për mëngjes omëletë me spinaq, kërpudha, domate dhe avokado. Theksi tani është në konsumimin e mjaftueshëm të proteinave, me vezët që ofrojnë një burim të rëndësishëm proteinash për riparimin dhe rikuperimin e muskujve.

drekë

Më parë, futbollistët konsumonin shumë mish të kuq, si biftek, burgers apo spageti bolognese. Sot, lojtarët këshillohen të kenë dy porcione gjoks pule, dy porcione patate të ëmbla dhe dy lloje perimesh. Karbohidratet nga makaronat dhe orizi janë burime më të mira të karburantit sesa patatet, sepse ato përmbajnë më shumë karbohidrate. Një ditë para ndeshjes, rekomandohen karbohidratet me çlirim të shpejtë si makaronat.

Snacks

Në të kaluarën, lojtarët kishin një fetë portokalli në pjesën e parë ose hanin fasule pelte për energji të shpejtë. Në ditët e sotme, lojtarët janë më të vetëdijshëm për përbërjen e trupit të tyre dhe zgjedhin shake për rikuperimin e proteinave ose arra si meze të lehtë. Një ditë para ndeshjes, ata mund të konsumojnë një pije me karbohidrate, si Gatorade ose Lucozade.

Darkë

Pas një loje, lojtarët hanin peshk dhe patate të skuqura për të pasur proteina dhe karbohidrate që jepnin energji, por kjo ishte e zhytur në yndyrna të ngopura jo të shëndetshme. Sot, lojtarët kanë një fileto salmoni me dy porcione oriz kafe dhe dy perime. Para ndeshjes, ato ngarkohen me makarona të bardha dhe oriz, pasi këto janë karburanti i trupit për energji.

Alkool

Pirja e alkoolit dikur ishte një pjesë e kulturës së futbollit, me lojtarët që kishin një pintë së bashku pas një ndeshjeje. Megjithatë, tashmë dihet se alkooli ngadalëson rikuperimin dhe pengon përthithjen e lëndëve ushqyese. Në ditët e sotme, pirja është e rezervuar vetëm për raste të veçanta dhe lojtarët abstenojnë nga alkooli në mesjavë, nëse kanë një lojë në pritje.

Në përgjithësi, dietat e futbollistëve kanë pësuar një transformim të rëndësishëm në dekadat e fundit, me një fokus më të madh në planet e individualizuara të të ushqyerit dhe rëndësinë e konsumimit të ushqimeve të duhura për të optimizuar performancën.

Burimet:

– Daniel Nisbet, menaxher i performancës së lartë të skuadrave kombëtare të të rinjve të Federatës së Futbollit të Uellsit