Western Digital shet kampusin Milpitas për 192.5 milion dollarë, hyn në marrëveshjen e kthimit me qira

Prodhuesi i ruajtjes së kompjuterëve me bazë në Kaliforni, Western Digital, ka përfunduar së fundmi një marrëveshje shitjeje dhe kthimi me qira me Blue Owl Capital për zyrën e saj Milpitas, R&D dhe kampusin e prodhimit. Prona me pesë ndërtesa, e vendosur në 901, 951, 1001, 1051 dhe 1101 Sandisk Drive, u shit për 192.5 milionë dollarë, me Blue Owl si blerës. Si pjesë e marrëveshjes, Western Digital ka nënshkruar një qira 16-vjeçare për sitin prej 37 hektarësh që zgjat deri në vitin 2039.

Kampusi Milpitas, dikur selia e prodhuesit të disqeve flash SanDisk, u ble nga Western Digital në vitin 2016. Kampusi përfshin zyra, objekte kërkimi-zhvillimi dhe fabrika prodhuese, që shtrihen në një total prej 580,322 metrash katrorë. Blue Owl, i njohur për fokusin e tij në transaksionet e kthimit me qira, pagoi 332 dollarë për këmbë katrore për pronën.

Marrëveshjet e kthimit të qirasë, si kjo, i lejojnë kompanitë të zhbllokojnë paratë që janë të lidhura në asetet e pasurive të paluajtshme. Kjo mund të jetë një mënyrë e favorshme për të mbledhur fonde pa përdorur shitjen e aksioneve ose emetimin e borxhit, veçanërisht gjatë periudhave me norma më të larta interesi ose kur vlera e aksioneve të një kompanie është e ulët.

Çmimi i aksioneve të Western Digital ka përjetuar luhatje, duke u rritur me 37% këtë vit, por duke rënë me 43% nga kulmi i tij në prill 2021. Kapitalizimi i tregut i kompanisë aktualisht qëndron në afro 14 miliardë dollarë. Në vitin e kaluar fiskal, Western Digital raportoi një humbje prej 1.3 miliardë dollarësh. Me rreth 2 miliardë dollarë para në dorë, kompania përballet me 1.1 miliardë dollarë në kartëmonedha që duhet të paguhet vitin e ardhshëm dhe gjithashtu do të paguajë një faturë tatimore prej 523 milionë dollarësh gjatë tremujorit aktual.

Përveç kampusit Milpitas, Western Digital zotëron gjithashtu selinë e zyrës së saj të vendosur në 5601 Great Oaks Pkwy në San Jose.

Burimet: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance