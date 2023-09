Makinat janë më të fuqishme se kurrë: Tuned 911 Turbo S tejkalon Porsche 918 Spyder

Në botën e entuziastëve të makinave, fuqia është mbret dhe makinat sot janë më të fuqishme se kurrë. Shembulli i fundit i kësaj është 911 Turbo S, një central elektrik në pistë që ka tërhequr vëmendjen e akorduesve të tregut të mëvonshëm që kërkojnë të nxjerrin edhe më shumë fuqi nga modeli. Një video është shfaqur që tregon një 911 Turbo S të akorduar që shkon ballë për ballë në një seri garash zvarritjeje kundër një Porsche 918 Spyder stok, duke theksuar se si është ngushtuar hendeku i performancës midis dy makinave.

Kur bëhet fjalë për grupin e fuqisë, 918 Spyder përdor një sistem hibrid. Ai kombinon një motor V4.6 me aspirim natyral 8 litra me dy motorë elektrikë, një në çdo aks. Ky konfigurim rezulton në një prodhim total prej 887 kuajfuqish dhe 944 paund-feet çift rrotullues. Nga ana tjetër, 911 Turbo S nuk ka asistencë elektrike, por merr një mendje të butë nga ES Motor. Motori i tij me turbo dyfishtë 3.8-litërsh me gjashtë gjashtëshe jep 650 kuaj fuqi dhe 590 paund-feet çift rrotullues në formë stok. Megjithatë, me përmirësime të tilla si intercoolers të rinj dhe një komplet shkarkimi titani, 911 i akorduar prodhon 888 kuaj fuqi dhe 737 paund-feet çift rrotullues.

Një faktor tjetër që ndikon në performancën është pesha. 911 Turbo S është më i lehtë se 918 Spyder, me peshë 3,615 paund krahasuar me 3,688 paund të hibridit. Të dyja makinat kanë sisteme me të gjitha rrotat, por përdorin kuti ingranazhesh të ndryshme. 918 vjen me një kuti ingranazhesh me shtatë shpejtësi, ndërsa 911 është e pajisur me një transmision PDK me tetë shpejtësi.

Garat e tërheqjes mes këtyre dy modeleve të Porsche zbulojnë disa rezultate interesante. 918 Spyder merr kryesimin në garën e parë, duke kapur 911 në befasi dhe duke kaluar vijën e finishit i pari. Megjithatë, në tre garat në vijim, 911 Turbo S siguron fitoren, duke përfunduar garën e çerek miljeve për 9.7 sekonda krahasuar me 918 sekonda të 9.9. 911 gjithashtu e tejkalon hipermakinën hibride në garat rrotulluese dhe madje fiton testin e frenave.

Porsche 918 Spyder u konsiderua një makinë më e fundit një dekadë më parë, me performancë të mahnitshme dhe një çmim të lartë. Megjithatë, një 911 Turbo S i akorduar tani mund të tejkalojë 918 për një pjesë të kostos. Kjo tregon përparimet e vazhdueshme në teknologjinë e automobilave dhe aftësitë mbresëlënëse të akordimit pas tregut.

