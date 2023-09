Ngjarja Wonderlust e Apple zbulon modelet e reja të iPhone dhe orë

By

Ngjarja e shumëpritur e Apple "Wonderlust" ka filluar në SHBA, duke shfaqur modelet më të fundit të iPhone dhe Apple Watch. Ngjarja konfirmon disa thashetheme rreth pajisjeve të reja, duke zbuluar gjithashtu veçori të papritura.

Një njoftim i rëndësishëm është zhvendosja e Apple nga lidhjet Lightning në USB-C standarde të industrisë për modelin e nivelit fillestar të serisë së re të iPhone, iPhone 15. Ky ndryshim përputhet me rregulloret e reja të BE-së dhe ka të ngjarë të ofrojë shpejtësi më të shpejta të transferimit të të dhënave. Sidoqoftë, versioni më i shpejtë 3 USB-C do të jetë i disponueshëm vetëm në iPhone 15 Pro dhe Pro Max.

Një tjetër thashetheme e konfirmuar është shtrirja e veçorisë “Digital Island” në të gjithë linjën e iPhone. iPhone 15 dhe 15 Plus tani shfaqin një "pilulë" ose mbulesë të animuar për kamerën dhe prerjen e sensorit në krye të ekranit. Kjo veçori mori reagime pozitive me iPhone 14 Pro dhe Pro Max, por aktualisht ofron funksionalitet të plotë ekskluzivisht me aplikacionet e vetë Apple.

Rrjedhjet në lidhje me modelet e iPhone 15 Pro dhe Pro Max me kuti Titanium më të lehta dhe më të forta janë gjithashtu të vërteta, megjithëse çmimi mbetet i njëjtë me modelet e mëparshme.

Në një kthesë befasuese, Apple zbuloi një veçori të re të quajtur Roadside Assist, e cila zgjeron shërbimin e saj tekst-përmes satelitit. I disponueshëm vetëm në SHBA në partneritet me AAA, ky shërbim i lejon përdoruesit të kërkojnë ndihmë në rrugë. Investimi i Apple në infrastrukturën satelitore për shërbimet e saj tekst-përmes satelitit ka përfituar firmën amerikane Globalstar.

Gjatë ngjarjes, CEO i Apple, Tim Cook ndau histori të individëve të ruajtur nga veçoria SOS tekst-përmes satelitit në modelin aktual të iPhone 14. Cook ofroi gjithashtu një përditësim për Apple Vision Pro të ardhshëm, një pajisje me realitet të përzier që pritet të lançohet në fillim të vitit të ardhshëm.

Në përgjithësi, ngjarja Wonderlust e Apple ka zbatuar thashethemet e pritura ndërsa ka prezantuar veçori të reja që tregojnë përkushtimin e kompanisë ndaj inovacionit dhe përvojës së përdoruesit.

Burimi: Chris Keall, The New Zealand Herald