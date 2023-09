Praktika e bazuar në prova dhe evolucioni i programit "Nuk mund të presim për të mësuar".

Can't Wait to Learn, programi arsimor dixhital i War Child për fëmijët e prekur nga konflikti, është udhëhequr gjithmonë nga provat shkencore. Megjithatë, për t'u konsideruar me të vërtetë "e bazuar në prova", një ndërhyrje duhet të plotësojë disa kritere. Nëpërmjet një studimi në shkallë të gjerë në Ugandë, Can't Wait to Learn tani i ka përmbushur këto kritere, duke shënuar një evolucion emocionues për programin.

Praktika e bazuar në prova është koncepti që praktikat profesionale, të tilla si infermieria, edukimi ose mbështetja psikosociale për fëmijët, duhet të bazohen në prova shkencore. Ai përfshin përdorimin e proceseve rigoroze kërkimore për të vërtetuar ndikimin e ndërhyrjeve, në vend që të mbështetet në traditën, intuitën ose përvojën personale. Organizatat e ndihmës duhet të jenë të gatshme të mbajnë përgjegjësi për t'u siguruar që nuk po shkaktojnë më shumë dëm sesa të mirë.

Qasja e bazuar në prova fillon me ndërhyrjet që i nënshtrohen kërkimit shkencor, si vlerësimet e fizibilitetit ose provat e kontrolluara. Gjetjet nga këto studime përdoren për të përshtatur dhe përmirësuar metodën nëse ato janë jokonkluzive ose joadekuate. Nëse gjetjet janë pozitive, ndërhyrja kalon në fazën tjetër të vlerësimit.

Nuk mund të pres për të mësuar iu nënshtrua një prove të kontrolluar të rastësishme në Ugandë gjatë 18 muajve të fundit. Studimi përfshiu 1507 fëmijë nga 30 shkolla në distriktin Isingiro. Gjysma e shkollave i zëvendësuan mësimet e rregullta të anglishtes dhe matematikës me "Can't Wait to Learn" për të krahasuar drejtpërdrejt efektivitetin e saj. Rezultatet e studimit, që do të publikohen së shpejti në një revistë shkencore, tregojnë se nuk mund të presim për të mësuar jo vetëm që performon më mirë se arsimi standard, por gjithashtu tejkalon shumicën e programeve EdTech të përdorura në mjedise të ngjashme.

Ky provë në Ugandë ngurtëson Nuk mund të presim për të mësuar si një program i plotë i bazuar në prova. Është pjesë e një koleksioni prej 10 studimesh kërkimore të kryera nga War Child në vende si Çadi, Jordania, Libani dhe Sudani që nga fillimi i programit. Në Sudan, një studim zbuloi se fëmijët u përmirësuan gati dy herë më shumë në matematikë dhe gati tre herë më shumë në lexim, krahasuar me programin e të mësuarit të qeverisë për fëmijët jashtë shkollës.

Ky moment historik në Ugandë shënon fillimin e udhëtimit të shkallëzimit të "Nuk mund të pres për të mësuar". Në përputhje me qasjen e lokalizimit, zbatimi i programit i është dorëzuar komunës lokale. Duke ndarë atë që funksionon dhe çfarë jo përmes kërkimit, Can't Wait to Learn synon të promovojë përparim domethënës drejt ofrimit të arsimit falas, të barabartë dhe cilësor për të gjithë fëmijët e prekur nga konflikti.

Can't Wait to Learn u zhvillua fillimisht në Sudan në vitin 2012 dhe që atëherë është testuar dhe zbatuar në vende të ndryshme. Ajo ka arritur rreth 100,000 fëmijë deri më tani, me perspektiva premtuese për rritje në të ardhmen.

Burimet:

– Nuk mund të pres për të mësuar – Programi arsimor dixhital i War Child për fëmijët e prekur nga konflikti

– Mark Jordans, Profesor i Shëndetit Mendor Global të Fëmijëve dhe Adoleshentëve dhe Drejtor i Kërkimit dhe Zhvillimit të Fëmijëve të Luftës

– Jasmine Turner, drejtuese e kërkimit për Nuk mund të pres për të mësuar