vivo Teases lançimin e T2 Pro 5G në Indi: Çfarë duhet të presësh

Vivo po përgatitet të lançojë telefonin e saj më të fundit në serinë T, vivo T2 Pro 5G, në Indi. Kompania ka filluar të ngacmojë pajisjen, duke zbuluar një ekran të lakuar dhe një ngjyrë të artë mahnitëse. Kjo vjen pas lançimeve të suksesshme të T2x 5G dhe T2 5G në fillim të këtij viti.

Bazuar në specifikimet e T2 5G dhe iQOO Z7 Pro 5G i lançuar së fundmi, pritet që T2 Pro 5G të vijë me karakteristika të ngjashme. Këto përfshijnë një ekran të madh 6.78 inç FHD+ AMOLED të lakuar 120 Hz, i mundësuar nga MediaTek Dimensity 7200 SoC. Telefoni ka të ngjarë të vijë me 8 GB RAM, duke siguruar performancë të qetë me shumë detyra dhe aplikacione.

Për sa i përket aftësive të kamerës, vivo T2 Pro 5G pritet të ketë një kamerë të pasme 64MP të shoqëruar nga një kamerë dytësore 2MP. Do të ketë gjithashtu një kamerë të përparme me rezolucion të lartë 16 MP, e përsosur për të kapur selfie mahnitëse. Për të mbajtur pajisjen të funksionojë gjatë gjithë ditës, ajo do të pajiset me një bateri 4600 mAh që mbështet karikimin e shpejtë 66 W, duke siguruar kohë minimale joproduktive për përdoruesit.

Më shumë detaje rreth vivo T2 Pro 5G pritet të zbulohen në ditët në vijim, pasi telefoni do të dalë në treg në fund të këtij muaji. Pajisja do të jetë e disponueshme për blerje në Flipkart, si dhe në faqen zyrtare të vivo-s. Për më tepër, dyqanet offline ka të ngjarë të rezervojnë telefonin për klientët që preferojnë të blejnë në dyqan.

Me veçoritë e tij premtuese dhe dizajnin elegant, vivo T2 Pro 5G pritet të jetë një telefon shumë i pritur në Indi. Të apasionuarit pas celularëve dhe konsumatorët e aftë për teknologjinë duhet t'i kushtojnë vëmendje lançimit zyrtar dhe disponueshmërisë së tij pasuese.

Burimet:

– Srivatsan Sridhar, entuziast i teknologjisë celulare [Pa URL]