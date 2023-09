Pixel Sky Animations nis Shfaqjen e Parë Drone Drone në Vankuver në Gala në ajër të hapur

Kompania e shfaqjes së dritës së dronëve me bazë në Vankuver, Pixel Sky Animations, do të festojë nisjen e saj zyrtare publike me Gala në ajër të hapur më 15 shtator. Ngjarja, e cila do të mbahet në Science World dhe False Creek, do të shfaqë gjithashtu dritën e parë të dronit të Vankuverit shfaqje, duke mahnitur një audiencë të pritshme prej 700 pjesëmarrësish.

Pixel Sky Animations beson se tregimi është thelbësor për çdo performancë të shkëlqyer. Me shfaqjet e tyre të dritës me dron, ata synojnë të angazhojnë, frymëzojnë dhe mahnitin audiencat e të gjitha moshave duke përdorur qiellin e natës si një kanavacë për të pikturuar narrativat. Shfaqja e dritës me dron është projektuar me përpikëri për shikim optimal nga një pikë qendrore specifike në Science World, por do të jetë e dukshme nga kënde të ndryshme përgjatë murit të detit False Creek.

Gala në ajër të hapur do të ofrojë një përvojë të kuruar kokteji nga Bootleggers dhe një ekspozitë gjithëpërfshirëse arti nga Galeria e Arteve Chali Rosso. Dy skena të performancës do të drejtohen nga DJ ndërkombëtarë Ray Kash dhe Dezza. Të pranishmit do të kenë mundësinë të transportohen në botë të reja përmes artit të drejtuar nga teknologjia.

Biletat për Gala në ajër të hapur fillojnë nga 45 dollarë plus tarifat dhe mund të blihen online. Ajo premton të jetë një mbrëmje e paharrueshme argëtimi, duke kombinuar përdorimin inovativ të dronëve me muzikën, artin dhe miksologjinë.

Burimet:

- Bota e Shkencës

- Animacionet e Pixel Sky

- Koktej Bootleggers

- Galeria e Arteve Chali Rosso