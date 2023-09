Guvernatori i Virxhinias publikon planet për zgjerimin e brezit të gjerë në mbarë vendin

Guvernatori i Virxhinias, Glenn Youngkin, ka zbuluar një plan 5-vjeçar për të lidhur banorët e Virxhinias me një brez të gjerë të përballueshëm dhe me shpejtësi të lartë. Plani përshkruan se si shteti do të përdorë alokimin e tij federal prej 1.48 miliardë dollarësh për të vendosur rrjetet e internetit në zonat që aktualisht nuk kanë akses. Me këtë iniciativë, Virxhinia synon t'i japë përparësi shtëpive, bizneseve dhe ankorave të komunitetit të pashërbyer, duke synuar të arrijë rreth 160,000 vendndodhje.

Qasja në brez të gjerë me shpejtësi të lartë nuk konsiderohet më një luks, por një domosdoshmëri për pjesëmarrje të plotë në jetën e përditshme. Guvernatori Youngkin beson se duke lidhur të gjithë Virxhinianë përmes brezit të gjerë, shteti do të bëjë një hap të rëndësishëm përpara në kapërcimin e ndarjes dixhitale.

Përveç sigurimit të aksesit, plani thekson rëndësinë e promovimit të shkrim-leximit dixhital, përmirësimin e kujdesit shëndetësor dhe uljen e kostove për të gjithë Virxhiniasit. Duke arritur mbulimin universal me brez të gjerë, shteti do të jetë në gjendje t'i drejtojë përpjekjet dhe fondet e tij drejt këtyre fushave kritike.

Programi Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), i financuar nga Akti federal i Investimeve në Infrastrukturë dhe Punëve, është një nismë kombëtare që synon zgjerimin e aksesit në internet me shpejtësi të lartë. Departamenti i Strehimit dhe Zhvillimit të Komunitetit të Virxhinias (DHCD) do të administrojë alokimin e shtetit prej 1.48 miliardë dollarësh BEAD. Ky financim do të plotësojë përpjekjet e vazhdueshme të Iniciativës së Telekomunikacionit të Virxhinias (VATI) për të arritur në rajone të pashërbyera në të gjithë shtetin.

Pasi të krijohet aksesi universal me brez të gjerë, DHCD do ta zhvendosë fokusin e tij drejt promovimit të përballueshmërisë dhe përmirësimit të adoptimit të shërbimeve me brez të gjerë. Qëllimi është të sigurohet që të gjithë Virxhiniasit të kenë akses dhe të përdorin këtë shërbim kritik.

Virxhinia ka qenë një lider në mbylljen e ndarjes dixhitale, duke ndarë mbi 935 milionë dollarë fonde shtetërore dhe federale që nga viti 2017. Këto investime kanë zgjeruar infrastrukturën me brez të gjerë në mbi 388,000 vendndodhje në 80 qytete dhe qarqe në të gjithë Komonuelthin. Financimi është plotësuar me një shtesë prej 1.1 miliardë dollarësh në fonde përkatëse nga qeveritë lokale dhe ofruesit e shërbimeve të internetit.

DHCD-ja aktualisht po pranon komente publike mbi Propozimin Fillestar të BEAD deri më 19 shtator. Kjo mundësi për kontributin publik u lejon palëve të interesuara të japin komente dhe të kontribuojnë në zhvillimin e planit të zgjerimit të brezit të gjerë.

Angazhimi i Virxhinias për të kapërcyer ndarjen dixhitale shërben si një model kombëtar për shtetet e tjera. Duke i dhënë përparësi brezit të gjerë të përballueshëm dhe të aksesueshëm, Commonwealth po siguron që asnjë komunitet të mos mbetet prapa në epokën dixhitale.

Burimet:

– Zyra e Guvernatorit të Virxhinias

– Departamenti i Strehimit dhe Zhvillimit të Komunitetit (DHCD)