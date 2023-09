Eksitimi rritet për përmirësimin e iPhone 15

By

Sipas një raporti të fundit vjetor kërkimor nga Savings.com, deri në 16% e përdoruesve ekzistues të Apple po planifikojnë të përmirësojnë në iPhone 15 kur ai të dalë në treg. Kjo është një përqindje më e lartë se modelet e mëparshme të iPhone, me 14% që planifikojnë të përmirësojnë në iPhone 14 dhe 10% për iPhone 13. Pavarësisht çmimeve të larta të pritura, ka më shumë emocione rreth përmirësimit të iPhone 15 sesa në vitet e mëparshme.

Një faktor që kontribuon në këtë emocion është numri i përdoruesve që kërkojnë të përmirësojnë nga modelet më të vjetra, si iPhone 11 dhe iPhone X. Kjo sugjeron që Apple mund të ruajë pjesën e saj të tregut në industrinë e smartfonëve. Megjithatë, raporti zbulon gjithashtu se çmimi është një pengesë e rëndësishme për përmirësimin e mundshëm. Më shumë se gjysma e pronarëve aktualë të iPhone (53%) nuk planifikojnë të përmirësojnë, kryesisht për shkak të konsideratave të kostos.

Apple e ka bërë të qartë se nuk inkurajon përmirësimet vjetore të pajisjeve dhe i mbështet pajisjet e saj për një periudhë më të gjatë në krahasim me konkurrentët. Ndërsa tendenca e përmirësimeve vjetore mund të jetë në rënie, ka ende 10% të njerëzve që kërkojnë një përmirësim vjetor.

Raporti identifikon spekulimet më të njohura rreth pajisjeve të reja iPhone, duke përfshirë përmirësimet në cilësinë e kamerës, jetëgjatësinë e baterisë dhe RAM-in. Përmirësimet e baterisë, në veçanti, janë shumë të dëshiruara, me 43% të përdoruesve që fillimisht nuk kishin plane për të përmirësuar, deklaruan se do ta rishikonin nëse iPhone 15 do ta përfshinte këtë veçori.

Sipas Savings.com, ata që kanë në pronësi iPhone-t e tyre aktual për tre vjet kanë më shumë gjasa të shkëmbejnë për iPhone 15, ndërsa 10% e përdoruesve me iPhone më pak se një vit ende planifikojnë të përmirësojnë.

Si përfundim, ka një eksitim në rritje për përmirësimin e iPhone 15, me një përqindje më të lartë të përdoruesve që planifikojnë të përmirësojnë në krahasim me modelet e mëparshme. Ndërsa çmimi mbetet një pengesë për shumë veta, veçoritë e përmirësuara të pajisjeve të reja, veçanërisht në performancën e kamerës dhe baterisë, po gjenerojnë interes tek përditësuesit e mundshëm.

Burimet:

– Raporti Vjetor i Kërkimit Savings.com