Aksionet amerikane rrëshqasin ndërsa investitorët tregojnë kujdes përpara ngjarjeve të Apple dhe të dhënave të inflacionit

Aksionet amerikane u vendosën të bien të martën në mëngjes pasi investitorët treguan kujdes përpara një ngjarjeje të rëndësishme të produktit për Apple dhe të dhënat kryesore të inflacionit më vonë gjatë javës. Dow ra me 0.1% në tregtinë para tregut, ndërsa S&P 500 dhe Nasdaq ranë të dy me 0.2%.

Investitorët po vëzhgojnë nga afër indeksin e çmimeve të konsumit në SHBA, i cili do të publikohet të mërkurën. Pritet të tregojë një rritje çmimesh prej 0.5% në gusht, pas një rritjeje prej 0.2% në korrik. Megjithatë, inflacioni bazë parashikohet të mbetet i qëndrueshëm në nivelin 0.2% nga muaji në muaj.

Komiteti këshillimor ekonomik i Shoqatës Amerikane të Bankierëve ka deklaruar se cikli i rritjes së normës së Rezervës Federale tani ka përfunduar. Ata parashikojnë se rritja e PBB-së do të lehtësohet në 1.2% vitin e ardhshëm nga 2% në 2023. Pritjet e ndryshimit të normës në javët e fundit kanë shkaktuar pasiguri në tregje, por thashethemet për një pauzë të afërt në rritjen e normave kanë ndihmuar në ngritjen e ndjenjës.

Në sektorin e teknologjisë, ngjarja Wonderlust e Apple të martën është shumë e pritur. Ngjarja mund të përfshijë prezantimin e iPhone 15 të ri dhe Apple Watch Series 9, si dhe përditësime për kufjet iPad dhe VisionPro. Kontratat e së ardhmes të Tesla po tërhiqen pas një kërcimi prej 10% të hënën, i nxitur nga një përmirësim nga Morgan Stanley. Banka beson se produkti i personalizuar superkompjuterik i Tesla, Dojo, mund t'i shtojë vlerë të konsiderueshme kompanisë.

Investitorët po monitorojnë gjithashtu IPO-në e ardhshme të ARM në NYSE. IPO-ja e grupit të çipave në Mbretërinë e Bashkuar thuhet se është mbi-abonuar me 10 herë madhësinë e ofertës së saj.

Në lajme të tjera, WestRock po rritet në tregtinë e para-tregut pas njoftimit të bashkimit të tij me Smurfit Kappa-n e letrës dhe paketimit. Bashkimi do të krijojë një biznes me të ardhura të kombinuara prej 34 miliardë dollarësh dhe një pjesë tregu 20% në Evropë dhe Amerikën e Veriut.

