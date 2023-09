Fillon gjyqi antitrust i Google: i akuzuar për mbajtjen e monopolit përmes marrëveshjeve të paligjshme

Gjyqi i SHBA-së kundër Google ka filluar në Uashington, DC, me avokatët e qeverisë që argumentojnë se gjigandi i teknologjisë shkeli me vetëdije ligjet antitrust dhe u përpoq të fshihte veprimet e tij. Gjatë procesit, i cili pritet të zgjasë dhjetë javë, drejtuesit e Apple do të dëshmojnë si dëshmitarë, pasi marrëveshjet e Google me kompaninë janë pjesë e çështjes së gjerë antitrust.

Kenneth Dintzer, Zëvendës Drejtor i Degës në Departamentin e Drejtësisë të SHBA-së (DOJ), theksoi rëndësinë e rastit, duke deklaruar se ka të bëjë me të ardhmen e internetit. Sipas Dintzer, Google e ruajti në mënyrë të paligjshme monopolin e saj që nga viti 2010 duke paguar shuma të konsiderueshme parash firmave si Apple dhe AT&T. Ai pretendoi se Google ishte i vetëdijshëm se këto marrëveshje i kalonin kufijtë antitrust dhe se kompania kishte mbajtur ilegalisht një monopol për më shumë se një dekadë duke shfrytëzuar fuqinë e mospagesave dhe shkallës.

Për më tepër, DD akuzoi Google për manipulimin e ankandeve të reklamave për të rritur çmimet për reklamuesit në internet. Dintzer paraqiti prova në gjykatë që supozohet se treguan se si Google kërkonte të ruante komunikimet që detajonin pagesat e saj për kompani të tilla si Apple. Ai shfaqi një bisedë bisede në të cilën CEO i Google, Sundar Pichai dyshohet se kërkoi që historia e bisedës të çaktivizohej.

Ndërsa Google pohon se ka arritur pjesën e saj të rëndësishme të tregut përmes preferencës dhe meritës së përdoruesit, prova do të fokusohet kryesisht në atë nëse menaxhimi i reklamave të kërkimit dhe kërkimit të kompanisë ka shkelur ligjet antitrust. Nëse shpallet fajtor, gjyqtari Amit Mehta mund të vendosë të urdhërojë shpërbërjen e Google.

Apple kishte shpresuar të përjashtohej nga gjyqi dhe të anuloheshin fletëthirrjet e drejtuesve të tyre, pasi kompania kishte dhënë tashmë dëshmi të gjera dhe një numër të konsiderueshëm dokumentesh. Megjithatë, gjykatësi Mehta e mohoi këtë kërkesë dhe drejtuesit e Apple Eddy Cue, John Giannandrea dhe Adrian Perica përfundimisht do të marrin qëndrimin e dëshmitarit në një pikë të mëvonshme të gjyqit.

