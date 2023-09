Përdorimi i praktikave të diplomave për të mbyllur hendekun e aftësive dixhitale

By

Taksa e praktikës u prezantua nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar në 2017 si një mënyrë për punëdhënësit e mëdhenj për të investuar në trajnimin e praktikës. Punëdhënësit me një faturë pagash mbi 3 milion £ në vit u kërkohet të paguajnë 0.5% të faturës totale të pagave të tyre vjetore në fondin e taksave. Më pas, ata mund t'i përdorin këto fonde për të mbështetur kostot e tyre të trajnimit dhe vlerësimit të praktikës ose t'i transferojnë ato te një punëdhënës tjetër. Megjithatë, çdo fond i papërdorur skadon.

Ekziston një gamë e gjerë standardesh praktike të disponueshme në nivele të ndryshme, duke përfshirë ato në profesionet dixhitale. Instituti për Praktikat dhe Edukimin Teknik (IfATE) ofron harta profesionale për të ndihmuar punëdhënësit të identifikojnë rrugët e përparimit dhe përmirësimit të aftësive për praktikantët. Universitetet e fokusuara në profesione, si Universiteti i Buckinghamshire New (BNU), kanë hyrë gjithashtu në tregun e praktikave të larta dhe të diplomave, duke ofruar ofrimin e praktikës në industri të tilla si kujdesi shëndetësor, policia, inxhinieria, biznesi dhe menaxhimi dhe dixhital.

Punëdhënësit shpesh rekrutojnë praktikantë në stazhe të nivelit më të ulët dhe ofrojnë mundësi për ta për të përmirësuar aftësitë deri në një kualifikim të plotë të nivelit. Kjo i lejon praktikantët të marrin një diplomë të plotë Bachelor brenda një periudhe më të shkurtër kohore në krahasim me katër vitet tradicionale.

Ndërsa mund të ketë shqetësime në lidhje me normat e përfundimit të praktikës, punëdhënësit duhet të marrin në konsideratë me kujdes historikun e ofruesve që ata po shqyrtojnë. Për shembull, BNU ka një shkallë përfundimi mbi 90% në diplomën e tyre të diplomës së Zgjidhjeve Dixhitale dhe Teknologjike Profesionale (BSc). Ky standard i veçantë i praktikës ka gjashtë rrugë të dallueshme, duke përfshirë Inxhinierinë e Softuerit, Konsulencën e IT, Sigurinë Kibernetike, Rrjetëzimin, Analizën e të Dhënave dhe Analizën e Biznesit.

Ofruesit e trajnimit mund të ofrojnë modele të ndryshme shpërndarjeje, të tilla si lëshimi ditor ose dërgesa në bllok. Ata gjithashtu mund të zhvillojnë modele të dorëzimit me porosi për punëdhënësit që mund të rekrutojnë një numër minimal praktikantësh.

Praktikat e diplomës mund të jenë transformuese për sa i përket zhvillimit personal. Ata u ofrojnë nxënësve përvojë të vlefshme pune dhe mundësinë për të marrë një diplomë pa grumbulluar borxhe. Praktikat e diplomës nuk kufizohen vetëm tek ata që e kanë lënë shkollën; ato përfitojnë gjithashtu punonjësit ekzistues që duan të përmirësojnë aftësitë ose ndërrojnë karrierë në kërkim të mundësive të reja. Këto praktika gjithashtu lidhin hendekun e aftësive midis arsimit universitar dhe kërkesave të industrisë.

Për të përdorur në mënyrë efektive praktikat e diplomës për të reduktuar hendekun e aftësive dixhitale, punëdhënësit duhet të krijojnë role praktikante ose të ofrojnë trajnime të financuara nga taksat për punonjësit ekzistues. Ata duhet gjithashtu të marrin në konsideratë nivelin e praktikave dhe standardet specifike të praktikës që përputhen me nevojat e tyre për fuqinë punëtore.

Për të lundruar në botën komplekse të praktikave, punëdhënësit mund të shikojnë shembuj të suksesshëm nga organizata të tjera. Për shembull, Crimson, një kompani IT me bazë në West Midlands, ka zhvilluar një program të suksesshëm praktike. Ata rekrutojnë studentë që kanë mbaruar shkollën në praktikat e nivelit 4 dhe u ofrojnë atyre mundësinë për të vazhduar në një diplomë praktike të Konsulentit IT. Ata kanë një raport të lartë praktikantësh në biznesin e tyre dhe një angazhim të fortë për të ushqyer talentin e ardhshëm.

Si përfundim, praktikat e diplomave kanë potencialin për të adresuar hendekun e aftësive dixhitale dhe për të përgatitur gjeneratën e ardhshme të teknologëve dixhitalë. Duke shfrytëzuar tarifën e praktikës dhe duke punuar me ofrues të besueshëm të trajnimit, punëdhënësit mund të ofrojnë mundësi të vlefshme për individët që të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të fitojnë përvojë pune në teknologjitë në zhvillim.

