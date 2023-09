Square Enix njofton veçori të reja për Infinity Strash: Dragon Quest Aventura e Dai

Square Enix ka zbuluar detaje të reja rreth aksionit të ardhshëm RPG, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, i cili do të dalë për Nintendo Switch më 28 shtator. Kjo lojë bazohet në seritë e njohura anime dhe manga me të njëjtin emër.

Loja i lejon lojtarët të zhyten në ngjarjet e animes ndërsa marrin kontrollin e Dai dhe Dishepujt e Avanit në betejën e tyre kundër Ushtrisë së Errët. Përveç modalitetit të historisë kryesore, Square Enix ka njoftuar dy veçori emocionuese që do të rrisin vlerën e përsëritjes së lojës.

Së pari, ekziston një modalitet i sfidës pas lojës, ku lojtarët mund të testojnë aftësitë e tyre kundër kundërshtarëve më të fortë dhe të ndeshen me armiq dhe beteja "të përziera". Ky modalitet do të ofrojë një sfidë shtesë për lojtarët që kanë përfunduar historinë kryesore dhe kërkojnë më shumë përmbajtje.

Tipari i dytë është Temple of Recollection, një modalitet i vrapimit në burg ku lojtarët mund të forcojnë aftësitë dhe magjitë e partisë së tyre. Në këtë mënyrë, lojtarët do të fillojnë në nivelin 1 dhe do të kenë mundësinë të përmirësojnë aftësitë e tyre ndërsa përparojnë nëpër tempull.

Nëse jeni të interesuar të merrni një kopje fizike të Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, ka një lajm të mirë. Square Enix do të lëshojë një version të paketuar me mbështetje të plotë angleze në Azi. Porositjet paraprake tani janë të disponueshme në sajte si Playasia.

Me këto veçori të reja dhe opsionin për një lëshim fizik, fansat e serive Dragon Quest dhe The Adventure of Dai do të kenë edhe më shumë arsye për të pritur këtë lojë emocionuese.

Burimet:

– Nintendo Life

- Square Enix