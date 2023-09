Rilindja e fantazisë: Nga Porta e Baldur 3 në Coda

By

Vitet e fundit, ka pasur një ringjallje të dukshme të fantazisë gonzo të lartë. Popullariteti i Critical Role dhe lojërave të tjera të luajtjes së roleve me fantazi në tavolinë, së bashku me suksesin e një filmi Dungeons & Dragons që në fakt mori lëvdata, ka vendosur skenën për triumfin shpërthyes të Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 i çon lojtarët në një udhëtim emocionues nëpër Underdark, ndërsa ata kërkojnë të bëjnë përshtypje Karlach, një tërbuar i frikshëm me një të kaluar të errët. Megjithatë, personazhet e lojës nuk janë më aq të ngarkuar seksualisht sa dikur, duke rezultuar në një ritëm më të ngadaltë për ata që kërkojnë takime romantike.

Për fat të mirë, adhuruesit e dinamikës së "bardeve të padobishme dhe të gjata, zemërbutë" mund të gjejnë ngushëllim në Coda, një serial epike fantazie i njohur për pamjet e tij vibrante dhe temën kundër dënimit. Tani, fansat e Coda kanë diçka për të festuar pasi vazhdimi i shumëpritur i serisë origjinale do të nisë këtë javë.

Coda sjell një sërë elementesh magjepsëse, duke përfshirë një bard të zhgënjyer të lodhur nga tregimet tipike të heronjve, një mjedis që të kujton Mad Max-in me fraksione të çuditshme dhe një hero që injekton magji të përqendruar në venat e njëbrirëshit të tij monstruoz. Shkrimtari Simon Spurrier dhe artisti Matías Bergara bashkëpunuan në Coda, i cili u botua fillimisht në vitin 2018. Historia trajtonte pyetje të mëdha ekzistenciale rreth shpëtimit të botës duke besuar te njerëzit ose duke e dënuar atë me besim të verbër te heronjtë dhe magjinë, të gjitha duke eksploruar kompleksitetin e marrëdhënieve .

Ndërsa Dungeons & Dragons ofron libra të ilustruar bukur për të zhytur lexuesit në botën e fantazisë, Coda prezantohet si një përvojë vërtet unike, e krahasueshme me një vepër arti të mrekullueshme të pikturuar në anën e një furgoni të lezetshëm. Vazhdimi i Coda ruan stilin e veçantë të serialit ndërsa vazhdon rrëfimet e ndërthurura të Serkës dhe Hum.

Në këtë rilindje të vetëdijshme fantazie, fansat nuk kanë më nevojë të kënaqen me një histori të vetme ku shfaqet një zonjë monstruoze e tërbuar e dashuruar. Ata mund të marrin pjesë në takime romantike me Karlach në Baldur's Gate 3 dhe të gërmojnë përsëri në historinë magjepsëse të Hum dhe Serka në Coda. Për ata që presin me padurim vëmendjen e Karlach, publikimi i vazhdimit të Coda ofron një shoqërues për t'u shijuar ndërkohë.

