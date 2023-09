Unity prezanton tarifa të reja për zhvilluesit e lojërave

Unity Technologies ka njoftuar së fundmi një ndryshim të rëndësishëm në strukturën e tarifave për zhvilluesit e lojërave. Kompania tani do të gjurmojë instalimet dhe të ardhurat e lojërave si pjesë e tarifës së re të Unity Runtime. Kjo tarifë bazohet në numrin e herëve që një lojë kualifikuese shkarkohet nga përdoruesit. Unity beson se ngarkimi i një tarife fillestare të bazuar në instalim do t'i lejojë krijuesit të ruajnë fitimet e vazhdueshme financiare nga angazhimi i lojtarëve, ndryshe nga një model i ndarjes së të ardhurave.

Megjithatë, kjo tarifë e sheshtë mund të jetë një shqetësim për zhvilluesit e lojërave që shesin lojëra me një kosto më të ulët. Tarifa e Unity Runtime do të jetë një shpenzim shtesë mbi tarifat e tjera, siç është ulja prej 30% e Steam. Struktura e re e tarifave ndikon në nivele të ndryshme të përdoruesve të Unity:

Unity Personal dhe Unity Plus: Zhvilluesit që kanë bërë 200,000 USD ose më shumë në 12 muajt e fundit dhe kanë të paktën 200,000 instalime të lojërave gjatë gjithë jetës.

Unity Pro dhe Unity Enterprise: Zhvilluesit që kanë fituar 1,000,000 USD ose më shumë në 12 muajt e fundit dhe kanë të paktën 1,000,000 instalime lojërash gjatë gjithë jetës.

Kjo strukturë tarifore do të hyjë në fuqi më 1 janar 2024. Unity sqaroi se tarifa e instalimit nuk do të zbatohet në mënyrë retroaktive. Do të tarifohet vetëm për instalime shtesë pasi të jenë arritur kufijtë. Megjithatë, lojërat që nuk plotësojnë kufijtë ose nuk fitohen para, nuk do të kërkohet të paguajnë tarifat. Veçanërisht, Unity do të heqë gjithashtu kufirin vjetor të të ardhurave për planin Unity Personal.

Një shqetësim i ngritur nga zhvilluesit është implikimet e privatësisë së ndjekjes së instalimeve. Unity nuk ka dhënë detaje të qarta se si do të funksionojë saktësisht gjurmimi. Për më tepër, çështje të tilla si numërimi i çelësave të lojës në paketat e bamirësisë dhe gjurmimi i instalimeve legjitime me pagesë në prani të versioneve pirate kanë nevojë për sqarime të mëtejshme.

Me këto tarifa të reja, zhvilluesit mund të fillojnë të konsiderojnë alternativa të tilla si Godot Engine falas dhe me burim të hapur. Mbetet për t'u parë se si industria do t'i përgjigjet ndryshimeve të Unity dhe nëse ato do të kenë ndonjë ndikim në popullaritetin e platformës.

