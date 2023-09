Unity njofton tarifa të reja për instalimet e lojërave duke përdorur Unity Engine

Unity, një platformë lider për zhvillimin e lojërave, ka njoftuar së fundmi se do të zbatojë një tarifë të re për çdo lojë të instaluar duke përdorur Unity Engine. Kjo tarifë, e njohur si Tarifa e Unity Runtime, do të zbatohet për lojërat që kanë kaluar një prag të caktuar të ardhurash dhe numërimin e instalimeve gjatë gjithë jetës brenda vitit të kaluar.

Pragjet dhe tarifat specifike ndryshojnë në varësi të llojit të abonimit të Unity që zhvilluesi ka. Për përdoruesit e Unity Personal dhe Unity Plus, pragu i të ardhurave është vendosur në 200,000 dollarë në vit, me një numër instalimesh gjatë gjithë jetës prej 200,000. Nga ana tjetër, llogaritë e Unity Pro dhe Unity Enterprise kanë një prag më të lartë prej 1 milion dollarësh të ardhura në vit dhe 1 milion instalime gjatë gjithë jetës.

Tarifat për tejkalimin e këtyre pragjeve janë gjithashtu të ndryshme për çdo lloj abonimi. Zhvilluesit e Unity Personal do të tarifohen 0.20 dollarë për çdo instalim mbi pragun, ndërsa llogaritë e Unity Enterprise paguajnë vetëm 0.01 dollarë për çdo instalim mbi 2 milionë. Zhvilluesit në tregjet në zhvillim marrin tarifa të reduktuara, me llogaritë Unity Personal që paguajnë 0.02 dollarë për instalim dhe llogaritë e Enterprise që paguajnë 0.005 dollarë për instalim.

Veçanërisht, këto tarifa do të zbatohen gjithashtu për lojërat ekzistuese të ndërtuara në Unity nëse ato plotësojnë të ardhurat dhe instalojnë pragjet e numërimit. Është e rëndësishme të përmendet se tarifa e Unity Runtime nuk zbatohet për aplikacionet që nuk luajnë lojëra.

Unity justifikon zbatimin e kësaj tarife duke theksuar se sa herë shkarkohet një lojë, instalohet edhe Unity Runtime. Kompania beson se një tarifë e bazuar në instalim ruan fitimet financiare nga angazhimi i lojtarëve për krijuesit, ndryshe nga një model i ndarjes së të ardhurave.

Përveç këtyre ndryshimeve, Unity ka njoftuar tërheqjen e nivelit të tij të abonimit Unity Plus. Abonentëve ekzistues Plus do t'u ofrohet një mundësi për t'u përmirësuar në Unity Pro për një vit me çmimin Plus.

Unity Engine, i njohur për aftësitë e tij të gjithanshme dhe të fuqishme të zhvillimit të lojërave, krenohet me miliarda shkarkime mujore. Kjo strukturë e re e tarifave synon të mbështesë rritjen dhe zhvillimin e vazhdueshëm të krijuesve të lojërave duke ruajtur integritetin e ekosistemit Unity.

