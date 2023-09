Ekrani me prekje iMac G3: Një çudi e jashtëzakonshme

Në një video të fundit nga Michael MJD, është bërë një zbulim magjepsës—një ekran me prekje iMac G3 i vitit 1999 që jo vetëm i përgjigjet prekjes, por edhe presionit të prekjes. Ajo që e bën këtë gjetje edhe më intriguese është ngjitësi në anë të iMac, që tregon se është një "Prototip inxhinierik" nga Elo, një "Rishitës me vlerë të shtuar" për produktet e Apple.

iMac G3, i lëshuar 25 vjet më parë, ishte një pajisje novator në shumë mënyra. Plastika e saj transparente, forma e thjeshtë dhe zgjedhjet e guximshme të dizajnit e bënë atë një ikonë stili dhe forcoi pozicionin e Apple në botën e teknologjisë. Ai gjithashtu nisi trendin e dizajnit transparent. Elo, një kompani e specializuar në ekranet me prekje, i ktheu disa iMac në kioska me ekran me prekje me miratimin e Apple si një shitës me vlerë të shtuar.

Teknologjia e ekranit me prekje të Elo përfshinte vendosjen e dy dhënësve në ekranin standard CRT, duke lejuar hyrjen me prekje. Duke ndërprerë valët akustike, teknologjia mund të përcaktojë koordinatat X/Y dhe madje edhe thellësinë e presionit të prekjes. Një bord kontrollues i instaluar në pjesën e pasme të ekranit e përpunoi këtë informacion dhe u lidh me kompjuterin nëpërmjet një kablloje të drejtuar nga brenda.

Megjithëse Michael MJD është i impresionuar me teknologjinë, ai e gjen ndërfaqen e disponueshme MacOS 8.6 më pak se ideale për përdorim me prekje. Kontrollet e vogla të desktopit dhe objektivat e miut e bëjnë të vështirë lundrimin me saktësi. Nëse ky iMac me ekran me prekje do të ishte lëshuar në treg, ka të ngjarë të kishte shfaqur softuer të personalizuar me butona më të mëdhenj miqësorë me prekjen.

Koncepti i konvertimeve të ekranit me prekje të palëve të treta përmes Rishitësve me vlerë të shtuar është një gjë e së kaluarës. Programi aktual VAR i Apple përqendrohet më shumë në shërbimet e lidhura me softuerin dhe mbështetjen e IT të ndërmarrjeve. Ekrani me prekje iMac G3 qëndron si një çudi e jashtëzakonshme, një shembull i asaj që mund të ishte.

Burimi:

– Videoja e Michael MJD në YouTube