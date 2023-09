Partneritet i ri midis Universitetit të Limerick dhe Dell Technologies për të avancuar kërkimin e kancerit

Një partneritet i ri midis Universitetit të Limerick dhe Dell Technologies është vendosur të revolucionarizojë kërkimin dhe diagnostikimin e kancerit duke përdorur zgjidhje të drejtuara nga teknologjia. Bashkëpunimi synon të rrisë aftësitë e Qendrës Dixhitale të Kërkimit të Kancerit të Universitetit të Limerick, veçanërisht në fushën e onkologjisë.

Aspekti kryesor i këtij partneriteti është zhvillimi i një platforme të inteligjencës artificiale (AI) nga Dell, e krijuar posaçërisht për Qendrën e Kërkimit Dixhital të Kancerit. Kjo platformë do t'u mundësojë klinicistëve të ofrojnë kujdes më efektiv për pacientët me limfomë të qelizave B, duke përmirësuar kohën e diagnostikimit dhe duke përmirësuar opsionet e trajtimit. Për më tepër, ai do të lehtësojë kërkimin parashikues dhe diagnostikues, duke i lejuar studiuesit të krijojnë një përfaqësim virtual, ose "binjak dixhital" të pacientëve. Kjo do të sigurojë njohuri të vlefshme në strategjitë e trajtimit dhe do të ndihmojë në zhvillimin e terapive të personalizuara.

Studiuesit në Qendrën Dixhitale të Kërkimit të Kancerit janë aktualisht të fokusuar në hetimin e rolit të kolagjenit në përparimin e tumorit dhe përhapjen në të gjithë trupin. Duke identifikuar mënyra për të bllokuar kolagjenin, ata shpresojnë të gjejnë qasje të reja për trajtimin e tumoreve përpara se të japin metastaza.

Profesor Paul Murray, Drejtor i Njësisë së Patologjisë Dixhitale të Qendrës së Kërkimit të Kancerit Dixhital, shprehu entuziazëm për partneritetin e ri, duke theksuar potencialin për të avancuar të kuptuarit e zhvillimit të kancerit dhe për të përmirësuar kujdesin ndaj pacientit. Catherine Doyle, Drejtore Menaxhuese e Dell Technologies Ireland, theksoi rëndësinë e platformës së drejtuar nga AI në ofrimin e trajtimeve precize dhe ngritjen e kërkimeve klinike në lartësi të reja.

Ky partneritet përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara në luftën kundër kancerit, me potencialin për të bërë një ndikim të thellë në jetë të panumërta. Ai tregon fuqinë e bashkëpunimit midis akademisë dhe kompanive të teknologjisë për të nxitur inovacionin në kujdesin shëndetësor.

Burimet: Universiteti i Limerikut, Dell Technologies