Përpjekjet për të ardhmen e aksioneve në SHBA ndërsa tregtarët presin të dhënat ekonomike dhe ngjarjet e Apple

Kontratat e ardhshme të aksioneve në SHBA po përballen me sfida pasi tregtarët mbeten të kujdesshëm përpara ngjarjes së marketingut të Apple dhe të dhënave kryesore të inflacionit dhe shitjeve me pakicë. Të ardhmes S&P 500 ranë 0.2%, të ardhmes Dow Jones Industrial Average ranë 0.2%, dhe të ardhmes Nasdaq 100 u lehtësuan 0.3%. Të hënën, Dow Jones Industrial Average u rrit 0.25%, S&P 500 u rrit 0.67%, dhe Nasdaq Composite fitoi 1.14%.

Tregtarët hezitojnë të bëjnë baste të rëndësishme rritëse për shkak të katalizatorëve të ardhshëm të tregut. Aksionet e Apple janë pak më të larta teksa investitorët presin eventin e marketingut të kompanisë, ku pritet të zbulohen iPhone-ët e rinj. Ngjarja ka potencialin të ndikojë ndjeshëm në treg. Përveç ngjarjes së Apple, oreksi për aksione të mëdha të teknologjisë do të testohet gjithashtu me listimin e ARM-së prej 50 miliardë dollarësh në Nju Jork. IPO tashmë është mbisubjektuar me 10 herë, duke sugjeruar një kërkesë premtuese që mund të çojë në një rishikim në rritje të çmimit të IPO-së.

Një tjetër faktor që ndikon në ndjenjën e tregut është standardi i kostove të huamarrjes 10-vjeçare të SHBA-së, të cilat janë afër niveleve të tyre më të larta që nga viti 2008. Tregtarët po ndjekin nga afër përditësimet ekonomike, duke përfshirë raportin e indeksit të çmimeve të konsumit në SHBA për çmimet e prodhimit në gusht dhe gusht dhe shifrat e shitjeve me pakicë. Këto të dhëna do të ndikojnë në procesin e vendimmarrjes së Rezervës Federale në diskutimet e tyre të ardhshme të politikave. Pavarësisht sfidave, Rezerva Federale është ende e përkushtuar ndaj stabilizimit të ekonomisë, megjithëse arritja e objektivit të dëshiruar të inflacionit prej 2% mund të marrë kohë.

Në përgjithësi, kjo javë do të zbulojë drejtimin e tregjeve të aksioneve në SHBA, në varësi të rezultatit të ngjarjeve të ardhshme dhe të dhënave ekonomike.

Burimet: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management