Twitch Streamer përdor teknologjinë Mind-Control për të luajtur lojëra pa kontrollues

By

Përmbledhje: Transmetuesi i Twitch dhe studiuesi i psikologjisë Perrikaryal e ka çuar lojën në një nivel tjetër duke përdorur teknologjinë e kontrollit të mendjes për të luajtur video lojëra pa një kontrollues tradicional. Perrikaryal përdor një pajisje elektroencefalograme (EEG), e cila regjistron aktivitetin elektrik të trurit, për të kontrolluar veprime të ndryshme në lojë. Duke tundur kokën për të lëvizur dhe duke përdorur sytë përmes një gjurmuesi për të synuar, ajo është në gjendje të lundrojë në botën e lojës dhe të mposhtë kundërshtarët. Qëllimi përfundimtar i Perrikaryal është të krijojë një kontrollues pa duar që është i aksesueshëm për këdo dhe ofron një përvojë të krahasueshme të lojërave. Ajo vazhdon të eksperimentojë me inpute të ndryshme, duke përfshirë biosinjale si presioni i gjakut dhe rrahjet e zemrës, në mënyrë që të përmirësojë përvojën gjithëpërfshirëse të lojërave.

Udhëtimi i Perrikaryal filloi me përdorimin e teknologjisë së kontrollit të mendjes për të mposhtur lojën Elden Ring, duke shfaqur potencialin e kësaj metode novatore. Pavarësisht skeptikëve, Perrikaryal sheh eksitimin dhe potencialin për përmirësime të mëtejshme. Aktualisht, ajo ka katër butona të punës, por ajo synon të zhvillojë një kontrollues të plotë me të gjithë butonat dhe këmbëzat e aksesueshme. Ajo pranon sfidat që presin, veçanërisht me navigimin e menuve komplekse në lojëra si Minecraft, por ajo mbetet e vendosur për t'i kapërcyer ato.

Duke bashkëpunuar me laboratorë dhe grupe kërkimore, Perrikaryal planifikon të integrojë biosinjale të ndryshme dhe teknologji EEG në realitetin virtual dhe të krijojë një përvojë më gjithëpërfshirëse të lojërave. Përkushtimi i saj për të shtyrë kufijtë e lojërave të kontrollit të mendjes e ka bërë atë të eksperimentojë me vizualizime të ndryshme dhe të përshtatë vazhdimisht teknikat e saj.

Përparimi i Perrikaryal jo vetëm që demonstron potencialin e teknologjisë së kontrollit të mendjes në lojëra, por gjithashtu thekson rëndësinë e provës dhe gabimit në zhvillimin e metodave të reja. Ajo përqafon sfidat dhe pengesat si komponentë thelbësorë të rritjes dhe përmirësimit në fushën e lojërave të kontrollit të mendjes. Përpjekjet e Perrikaryal po hapin rrugën për një të ardhme ku lojërat bëhen më të aksesueshme dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë.