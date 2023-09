Data e nisjes së Faraonit të Luftës totale dhe detajet e zbuluara

By

Sega ka njoftuar së fundmi datën e nisjes për lojën e tyre të shumëpritur, Total War Pharaoh. Loja do të jetë e disponueshme si një shkarkim dixhital më 11 tetor, me një botim fizik të kufizuar që do të dalë në Evropë më 23 tetor.

Total War Pharaoh, i zhvilluar nga studioja Total War: Troy e Creative Assembly, i kthen lojtarët në ditët e fundit të epokës së bronzit. Loja fokusohet në betejat e ashpra midis egjiptianëve, hititëve dhe popujve enigmatikë të detit.

I përshkruar si një shtesë më e konsideruar dhe e nënvlerësuar e serisë Total War, Faraoni Total War ofron një pamje të drejtpërdrejtë të historisë së Egjiptit të Lashtë. Ndërsa disa liri krijuese merren aty ku mungojnë të dhënat historike, loja premton të kënaqë etjen e lojtarëve për saktësi historike.

Lojtarët që para-porositin lojën do të kenë përfitimin shtesë të një fundjave me akses të hershëm nga e premtja 29 shtator deri të hënën 2 tetor. Për më tepër, porositë paraprake vijnë me pako shtesë kozmetike dhe bonuse të tjera.

Për ata që shijojnë shtesa të prekshme, edicioni fizik i Total War Pharaon do të përfshijë një hartë fizike, duke shtuar një ndjenjë zhytjeje në përvojën e lojës.

Në përgjithësi, Total War Faraoni po formohet të jetë një shtesë emocionuese në ekskluzivitetin Total War. Me fokusin e saj në botën e lashtë dhe lojën e saj tërheqëse historike, loja me siguri do të magjepsë entuziastët e strategjisë dhe adhuruesit e historisë.

