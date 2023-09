Lufta totale: Faraoni ofron mekanikë të rinj emocionues në formulën e njohur

By

Total War, një seri e njohur lojrash, ka lëshuar pjesën e tij të fundit, Total War: Pharaoh. Pavarësisht se ka përjetuar njëfarë lodhjeje nga lufta totale për shkak të përsëritjeve të shumta të lojës gjatë 20 viteve të fundit, Total War: Faraoni ka arritur të ringjallë eksitimin. Zhvilluar nga studioja Sophia e Creative Assembly, loja ofron një përvojë klasike me shpata dhe sandale me një kthesë të re dhe interesante.

Një nga tiparet më të spikatura të Total War: Faraoni është mekanika e gjerë e fushatës. Loja prezanton një nivel të ri kompleksiteti me futjen e postave. Këto poste veprojnë si vende shtesë ndërtimi, duke u ofruar lojtarëve opsione më strategjike kur zhvillojnë rajonet e tyre. Kjo shtresë e shtuar e grimcave pasqyron botën para-industriale ku fshatrat rrethonin qytetet dhe qytetet ishin të përqendruara rreth qyteteve. Përfshirja e postave lejon gjithashtu specializimin e rajoneve, duke rritur përshtatjen e lojës.

Përveç Nilit, Total War: Faraoni zgjeron zonën e tij të luajtshme për të përfshirë rajonin historik të Napata, Levant dhe pjesën jug-qendrore të Anadollit. Megjithatë, zona të tilla si brigjet veriore dhe perëndimore të Turqisë së sotme mbeten të paarritshme, por luajnë një rol vendimtar në lojë si vendet nga të cilat Popujt e Detit nisin sulmet e tyre.

Objektivi kryesor i lojës është që lojtarët të bëhen ose Faraoni i Egjiptit ose Mbreti i Madh i Hititëve. Sundimtarët duhet të grumbullojnë legjitimitet, një burim i krijuar përmes kontrollit të tokave thelbësore, ndërtimit të ndërtesave specifike dhe miratimit të Dekreteve Mbretërore. Sapo të fitohet legjitimiteti i mjaftueshëm, sundimtarët mund të sfidojnë liderin aktual në një luftë civile, potencialisht duke u përballur me konkurrentë të tjerë. Të bëhesh sundimtar është vetëm fillimi, pasi lojtarët duhet të vazhdojnë të grumbullojnë fuqi mbretërore dhe të ndërtojnë trashëgiminë e tyre të lashtë, duke imituar sundimtarët e mëdhenj të së kaluarës.

Total War: Faraoni prezanton një sistem magjepsës të Oborrit Mbretëror, duke ofruar pozicione të shumta me fuqi unike. Lojtarët mund të ndërveprojnë me këta anëtarë të gjykatës, duke kërkuar favore ose duke komplotuar kundër tyre. Ndërtimi i marrëdhënieve me anëtarët mund të lejojë akses në njësitë speciale ose madje të çojë në shantazh dhe kërcënime për të fituar pushtet. Dinamika e ndërlikuar e fushës shton thellësi dhe intrigë në lojë.

Total War: Faraoni rinovon serinë Total War me mekanikën e saj unike dhe qasjen freskuese. Pavarësisht nëse jeni një fans prej kohësh apo i ri në serial, kjo lojë premton një përvojë emocionuese dhe zhytëse.

