Drejtori i Starfield flet për automjetet, performancën e kompjuterit dhe më shumë

Në një intervistë të fundit, drejtori i Bethesda, Todd Howard dhe CEO i Xbox, Phil Spencer, iu përgjigjën disa pyetjeve në lidhje me lojën e sapo lëshuar, Starfield. Një nga temat e diskutuara ishte mungesa e mjeteve tokësore në lojë. Howard shpjegoi se megjithëse kishin konsideruar zbatimin e automjeteve tokësore, studio përfundimisht vendosi se ishte e rëndësishme që lojtarët të udhëtonin në këmbë pasi të zbrisnin nga anijet e tyre. Kjo i lejoi zhvilluesit të vlerësonin shpejtësinë e lojtarëve dhe ta dizajnonin lojën në përputhje me rrethanat. Për më tepër, prezantimi i automjeteve do të kishte ndryshuar ndjeshëm përvojën e lojës. Megjithatë, Howard përmendi se lojtarët janë ende të pajisur me një anije dhe një jetpack, të cilat mund të konsiderohen si automjete më vete.

Intervista preku gjithashtu performancën e Starfield për PC dhe ekskluzivitetin e Xbox. Kur u pyet, Howard hodhi poshtë nocionin se loja nuk ishte e optimizuar për PC. Ai deklaroi se Starfield është një lojë e gjeneratës aktuale, duke nënkuptuar se disa lojtarëve mund të kenë nevojë të përmirësojnë kompjuterët e tyre për ta shijuar plotësisht atë. Në përgjigje të një pyetjeje në lidhje me konkurrencën nga lojëra të tjera si Baldur's Gate, Howard nuk iu drejtua drejtpërdrejt titullit të Larian Studios, por shprehu besimin se Starfield do të angazhonte lojtarët për shumë vite në vijim.

Gjatë intervistës, Phil Spencer dha njohuri nga perspektiva e biznesit. Ai zbuloi se Starfield është aktualisht ekskluziviteti më i luajtur i gjeneratës aktuale të Xbox, me mijëra lojtarë në Game Pass. Për më tepër, ai vuri në dukje se Starfield është loja më e dëshiruar e Bethesda në Steam. Megjithatë, ai zgjodhi të mos zbulojë nëse The Elder Scrolls 6 do të ishte gjithashtu ekskluzive për Xbox dhe PC.

Në përgjithësi, intervista hodhi dritë mbi aspekte të ndryshme të Starfield, duke përfshirë vendimin krijues pas mungesës së automjeteve tokësore, kërkesat e performancës së PC-së dhe pritjen e lojës për sa i përket popullaritetit dhe listës së dëshirave. Me qasjen e tij unike ndaj eksplorimit të hapësirës, ​​Starfield paraqet një sipërmarrje të re dhe emocionuese për Bethesda dhe ka krijuar një pritje të konsiderueshme midis lojtarëve dhe tifozëve.

