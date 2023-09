Implantet e trurit përkthen mendimet në të folur, falë studiuesve të Stanford

Studiuesit në Universitetin Stanford kanë përdorur me sukses implantet e trurit për të përkthyer mendimet në të folur me ndihmën e softuerit më të fundit. Studimi përfshiu përdorimin e sensorëve të madhësisë së aspirinës së foshnjës të implantuar në tru për të zbuluar sinjalet nga zonat e lidhura me të folurin dhe për t'i kthyer ato në tekst të shfaqur në një ekran kompjuteri. Kjo teknologji e re ofron shpresë për ata që vuajnë nga kushte të tilla si skleroza anësore amiotrofike (ALS) që dëmtojnë aftësinë e tyre për të folur.

Pat Bennett, një paciente 68-vjeçare me ALS, ishte pajisur me dy sensorë përgjatë sipërfaqes së trurit të saj. Këta sensorë, pjesë e një ndërfaqeje intrakortikale tru-kompjuter (BCI), transmetonin aktivitetin e trurit në lidhje me përpjekjet e të folurit në softuer. Gjatë një periudhe prej katër muajsh, softueri u trajnua për të dekoduar fjalimin e tentuar të Bennett, duke rezultuar në një shpejtësi prej 62 fjalësh në minutë në ekranin e kompjuterit. Kjo ishte më shumë se tre herë më e shpejtë se të dhënat e mëparshme për komunikimin e asistuar nga BCI.

Elektrodat e vogla të silikonit të implantuara në korteksin cerebral të Bennett u renditën në rrjeta 8 me 8, me çdo grup që përmban 64 elektroda. Këto elektroda u lidhën me një kompjuter nëpërmjet telave ari dhe një algoritëm AI u përdor për të deshifruar informacionin elektronik nga truri. Algoritmi mësoi të dallonte aktivitetin që lidhet me formimin e tingujve të të folurit dhe dha "supozimin më të mirë" të fjalëve të përfaqësuara nga përpjekjet e Bennett.

Ndërsa studiuesit pranuan se sistemi kishte një shkallë gabimi prej 9.1% me një fjalor të kufizuar prej 50 fjalësh dhe 23.8% me një fjalor të zgjeruar prej 125,000 fjalësh, ata e konsideruan atë një hap të rëndësishëm përpara. Bennett shprehu entuziazmin e saj për ndikimin e mundshëm të kësaj teknologjie në jetën e individëve joverbalë, duke parashikuar se si ajo mund të përmirësojë aktivitetet e përditshme dhe t'i lejojë ata të komunikojnë mendimet e tyre në kohë reale.

