Intel zbulon Thunderbolt 5: Rritja e gjerësisë së brezit për karikim më të shpejtë dhe GPU të jashtme

By

Intel ka prezantuar së fundmi Thunderbolt 5, një standard i ri që ofron një rritje të konsiderueshme në gjerësinë e brezit për lidhësin popullor. Me Thunderbolt 5, përdoruesit mund të presin të karikojnë laptopët e lidhur me një ritëm shumë më të shpejtë në krahasim me paraardhësin e tij, Thunderbolt 4. Përveç kësaj, Intel sheh potencialin që Thunderbolt 5 të ringjallë një produkt të anashkaluar më parë: njësinë e përpunimit grafik të jashtëm (GPU) për lojtarë dhe kreative.

Me një gjerësi bande mbresëlënëse dydrejtimëshe prej 80 gigabit, dyfishi i asaj të Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 siguron gjithashtu një gjerësi bande mahnitëse prej 120 Gbps për ekranet e jashtme. Kjo rritje e trefishtë u mundëson përdoruesve të fuqizojnë ekrane të shumta 8K ose një ekran me një shpejtësi të jashtëzakonshme rifreskimi deri në 540 Hz. Ky përmirësim e bën Thunderbolt 5 një zgjedhje të dëshirueshme për ata që kërkojnë monitorët më të mirë të lojrave në treg.

Shpejtësia më e madhe dhe gjerësia më e madhe e brezit të Thunderbolt 5 përfitojnë jo vetëm transferimin e të dhënave, por edhe shpejtësinë e karikimit. Pajisjet Thunderbolt 5 mund të japin deri në 240 W fuqi, duke eliminuar potencialisht nevojën për një port të veçantë energjie në shumë laptopë. Ky zhvillim lejon më shumë hapësirë ​​për porte shtesë në shasinë e laptopit, duke rritur komoditetin dhe lidhjen.

Sipas Jason Ziller, kreu i Divizionit të Lidhjes me Klientët e Intel-it, gjerësia e brezit të rritur të Thunderbolt 5 mund të nxisë një interes të ri për kartat grafike të jashtme. Në të kaluarën, njerëzit blinin mbyllje që mbanin karta grafike të fuqishme dhe furnizime me energji elektrike për të përmirësuar aftësitë grafike të kompjuterëve të tyre. Sidoqoftë, këto GPU të jashtme nuk fituan kurrë popullaritet të gjerë për shkak të shpenzimeve dhe madhësisë së tyre. Ziller beson se performanca e përmirësuar e Thunderbolt 5 mund të sjellë GPU-të e jashtme përsëri në rrjedhën kryesore, pasi dyfishimi i gjerësisë së brezit hap mundësi për performancë të përmirësuar dhe aftësi të zgjeruara.

Ziller la të kuptohet gjithashtu për mundësinë e përshpejtuesve të jashtëm të AI në të ardhmen, duke përmendur kërkesën në rritje për AI në hapësirën e klientit. Ndërsa pajisjet e pajisura me Thunderbolt 5 nuk pritet të dalin në treg deri në vitin 2024, konsumatorët mund të parashikojnë një rritje të dukshme të shpejtësisë dhe rigjallërimin e mundshëm të GPU-ve të jashtme.

Si përfundim, Thunderbolt 5 i Intel-it ofron gjerësi brezi të përmirësuar ndjeshëm, duke lejuar karikim më të shpejtë dhe ringjallje të mundshme të GPU-ve të jashtme. Me aftësinë për të fuqizuar ekranet me rezolucion të lartë dhe për të ofruar fuqi më të madhe, Thunderbolt 5 është i gatshëm të përmirësojë përvojën e përdoruesit për lojtarët, krijuesit dhe këdo që kërkon transferime më të shpejta të të dhënave. Sidoqoftë, do të duhet të presim deri në vitin 2024 për të parë potencialin e plotë të Thunderbolt 5 dhe ndikimin e tij në treg.

Burimet:

- PC Gamer

- Razer

– CalDigit