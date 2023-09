Huawei do të zbulojë orën e re inteligjente: Huawei Watch GT 4

Huawei është vendosur të prezantojë një shtesë të re në koleksionin e saj të orëve inteligjente me lançimin e ardhshëm të Huawei Watch GT 4. Edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht, informacionet e rrjedhura sugjerojnë se ora do të jetë e disponueshme në dy madhësi: 41mm dhe 46mm.

Imazhet e zbuluara tregojnë se modeli 41 mm do të ketë një kornizë të thjeshtë, ndërsa modeli 46 mm do të vijë me një kornizë të kohës. Spekulohet se mund të ketë edhe një dizajn të tretë ore. Një klip ngacmues i postuar në rrjetet sociale jep një vështrim të estetikës elegante dhe begatisë që do të ofrojë ora e ardhshme.

Një veçori e veçantë që e dallon orën misterioze nga imazhet e zbuluara të Huawei Watch GT 4 (46 mm) është një trekëndësh i sipërm më i spikatur me veshje ari. Kjo mund të sugjerojë një ngjyrë të ndryshme apo edhe një model krejtësisht të ri, ndoshta një version pro.

Imazhet e rrjedhura të drejtpërdrejta të Huawei Watch GT 4 (46 mm) zbulojnë se ora mund të personalizohet me rripa të ndryshëm dore, megjithëse ato nuk shfaqin modelin e tretë të kornizës.

Krahasuar me orët e tjera inteligjente Huawei si Huawei Watch 4 dhe 4 Pro, seria GT tenton të ofrojë më pak veçori gjatë ekzekutimit të disa versioneve të HarmonyOS. Sidoqoftë, orët GT janë më të përballueshme, me modelet 41 mm dhe 46 mm të GT 4 që pritet të kenë çmime përkatësisht 250 dhe 400 €, në ndryshim nga diapazoni i çmimeve 450 €/700 € të Watch 4 dhe 4 Pro. .

Për sa i përket jetëgjatësisë së baterisë, të dhënat e rrjedhura sugjerojnë se modelet GT 4 do të kenë një jetëgjatësi më të madhe deri në dy javë. Për më tepër, ato janë të vendosura për të mbështetur karikimin e shpejtë me valë (10-18 W) dhe vijnë në materiale të ndryshme kuti, duke përfshirë çelik inox me një rrip lëkure dhe një kuti metalike me një rrip plastik.

Ndërsa pritjet rriten, oferta e re e orëve inteligjente të Huawei premton një sërë zgjedhjesh për konsumatorët që kërkojnë stil dhe funksionalitet.

