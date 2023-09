Njeriu i rërës: Sezoni i plotë i parë që vjen në formate dixhitale dhe fizike

Sezoni i dytë i shumëpritur i "The Sandman", i krijuar nga Neil Gaiman, Allan Heinberg dhe David S. Goyer, ka hasur në një pengesë për shkak të negociatave të vazhdueshme të kontratës. Ndërsa presin përparim në këtë front, fansat e serialit së shpejti do të jenë në gjendje të kenë një kopje të sezonit të parë në format dixhital ose fizik.

Më 18 shtator, "The Sandman: The Complete First Season" do të jetë i disponueshëm për transmetim dixhital në platforma të tilla si Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play dhe Vudu. Për ata që preferojnë kopjet fizike, kompletet 4K Ultra HD, Blu-ray dhe DVD do të publikohen më 28 nëntor.

Seti përfshin të 11 episodet nga sezoni i parë, së bashku me veçori të veçanta duke përfshirë një vështrim të fshehtë nga prapaskenat dhe një eksplorim të "The World of The Endless".

Ndërsa Peter Friedlander, kreu i Netflix i TV me skenar të UCAN, nuk foli drejtpërdrejt nëse sezoni i dytë do të titullohet "Sezoni 2", ai la të kuptohet se një mundësi për t'iu afruar shfaqjes në "vëllime". Friedlander deklaroi, “Ka vendime që nuk janë marrë, por ne po shqyrtojmë qasjet grupore. Gjithçka është në tryezë kur bëhet fjalë për 'Sandman'. Është një shfaqje inovative.” Kjo nënkupton që struktura e shfaqjes mund të jetë jokonvencionale, duke shfaqur potencialisht episode bonus ose duke grupuar histori së bashku.

Për ta shtuar emocionin, këtu janë çmimet e sugjeruara me pakicë për versionet e ndryshme të "The Sandman: The Complete First Season": Digital UHD (24.99 dollarë), 4K Ultra HD (44.98 dollarë), Blu-ray (29.98 dollarë) dhe DVD ( 24.98 dollarë).

Fansat e "The Sandman" mund të presin me padurim që të zotërojnë sezonin e parë dhe të presin me padurim përditësime për të ardhmen e serialit.

Burimet:

– Intervistë e Peter Friedlander me Variety

– Çmimet me pakicë të ofruara nga Warner Bros. Discovery Home Entertainment