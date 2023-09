Huawei: Konkurrenti në rritje i NVIDIA dhe Apple në tregun e teknologjisë së Kinës

By

Huawei, gjiganti kinez i telekomunikacionit, po e vendos veten shpejt si një rival i frikshëm i liderëve të industrisë NVIDIA dhe Apple në peizazhin e teknologjisë. Zhvillimet e fundit nxjerrin në pah përparimin e jashtëzakonshëm të Huawei, jo vetëm që përputhet me aftësitë e homologëve të tij, por gjithashtu nxit kërkimin e Kinës për mbështetjen teknologjike te vetja.

Jensen Huang, CEO i NVIDIA, e ka pranuar Huawei si "një nga kompanitë më të avancuara teknologjikisht në botë". iFlytek, një ent kinez i AI, zbuloi së fundmi modelin e tij Spark AI, i mundësuar në mënyrë të konsiderueshme nga aftësitë e përmirësuara GPU të Huawei, të cilat tani thuhet se janë në të njëjtin nivel me GPU-të A100 të NVIDIA.

Angazhimi i Kinës për të avancuar teknologjitë gjeneruese të AI ka shtyrë Huawei të përshpejtojë zhvillimet e saj në aftësitë GPU. Me këtë lëvizje, Huawei synon të prishë dominimin e tregut të NVIDIA dhe të rivalizojë modelet ChatGPT dhe GPT-4 të OpenAI me një model të AI me qëllim të përgjithshëm.

Huawei bëri bujë në vitin 2019 me prezantimin e procesorit Ascend 910 AI, duke tejkaluar A100 të NVIDIA në fuqinë kompjuterike. Ky procesor, një komponent thelbësor në grupin e trajnimit të AI të Huawei Atlas 900 Pod A2, demonstron aftësinë e kompanisë për të udhëhequr përpjekjet e AI dhe potencialisht për të bashkëpunuar me ndërmarrje si iFlytek.

Përkushtimi i Huawei për të ushqyer vetë-mjaftueshmërinë teknologjike të Kinës është i dukshëm. Nga hyrja në mënyrë agresive në tregun e telefonave tek zhvillimi i çipave më të vegjël për pajisjet e saj, kompania synon të rrisë pavarësinë e Kinës nga teknologjitë e huaja. Duke bashkëpunuar me Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Huawei zhvilloi një procesor 7 nanometër për telefonin e tij të fundit, Mate 60 Pro, duke nxitur inovacionin brenda kufijve të Kinës.

Sanksionet e fundit të SHBA-së mbi eksportet e çipave në Kinë kanë forcuar më tej vendosmërinë e vendit për të reduktuar varësinë nga firmat amerikane. Qeveria kineze madje ka kufizuar përdorimin e iPhone-ve të Apple midis zyrtarëve dhe punonjësve, duke theksuar ndarjen në rritje midis dy vendeve dhe duke hedhur dyshime mbi perspektivat e të ardhurave të Apple në një nga tregjet e saj më të mëdha.

Zbulimi i Mate 60 Pro i Huawei shënon një sfidë të rëndësishme për dominimin e Apple në tregun e telefonave. Ndërsa Huawei aktualisht mund të mbetet prapa Apple për sa i përket përparimeve teknologjike, lëshimi, i shoqëruar me kufizimet e qeverisë, ka pasur një ndikim në çmimet e aksioneve të Apple dhe vlerësimin e tregut. Spekulime të shumta rreth dinamikës së ndryshimit në tregun e teknologjisë në Kinë.

Huawei mishëron kërkimin elastik të Kinës për vetëbesimin dhe inovacionin. Ndërsa tejkalimi i liderëve të industrisë NVIDIA dhe Apple mund të jetë ende një objektiv i largët, trajektorja aktuale e Huawei sugjeron një të ardhme premtuese. Ajo ka potencialin për të riformuar narrativën teknologjike të Kinës dhe për t'u bërë një central elektrik në vend që rivalizon më të mirët në biznes.

