Çipi Tensor G3 i Samsung Foundry prezanton paketimin FO-WLP për efikasitet të përmirësuar

Përmbledhje: Samsung Foundry thuhet se po inkorporon paketimin FO-WLP (paketim në nivel vaferi me ventilim) në çipin e tij Tensor G3, i cili pritet të ofrojë efikasitet të përmirësuar, performancë të përmirësuar grafike dhe kursim energjie. FO-WLP është përdorur më parë nga Qualcomm dhe MediaTek, por kjo shënon zbatimin e parë të teknologjisë nga Samsung Foundry. Çipi Tensor G3, i ndërtuar në Exynos 2400, do të shfaqë një CPU me 9 bërthama dhe GPU Arm Immortalis G715 me 10 bërthama, duke rritur aftësitë e tij përpunuese dhe grafike. Çipi është vendosur të debutojë në pajisjet Pixel 8 dhe Pixel 8 Pro të Google më 4 tetor.

Çipi Tensor G3, i bazuar në Exynos 2400, do të fuqizojë pajisjet e ardhshme Pixel 8 dhe Pixel 8 Pro nga Google. Ai krenohet me një konfigurim CPU me 9 bërthama, duke përfshirë një bërthamë kryesore Cortex-X3, katër bërthama Cortex-A715 dhe katër bërthama Cortex-A510. Ky konfigurim i CPU-së premton fuqi dhe efikasitet të përmirësuar të përpunimit, duke u mundësuar përdoruesve të shijojnë shumë detyra më të buta dhe ekzekutim më të shpejtë të aplikacionit.

Për sa i përket aftësive grafike, çipi Tensor G3 do të përdorë GPU-në Arm Immortalis G715, të pajisur me 10 bërthama. Ky përfaqëson një përmirësim nga G7 i mëparshëm me 710 bërthama, duke u mundësuar përdoruesve të përjetojnë lojëra më gjithëpërfshirëse dhe performancë grafike në telefonat e tyre inteligjentë Pixel 8.

Burimet: Revegnus (@Tech_Reve)