EA njofton Projektin Rene: Loja e Gjeneratës tjetër Sims do të jetë falas për t'u shkarkuar

EA ka zbuluar detaje të reja rreth lojës së saj të ardhshme të gjeneratës së ardhshme Sims, të koduar Project Rene. Në një postim në blog gjatë një prezantimi të Behind The Sims, kompania njoftoi se loja do të jetë e disponueshme si një shkarkim pa pagesë. Kjo lëvizje vjen pas suksesit të The Sims 4 që do të luajë falas vitin e kaluar.

Opsioni i shkarkimit falas për Project Rene do të thotë që lojtarët do të jenë në gjendje të bashkohen, të luajnë dhe të eksplorojnë lojën pa pasur nevojë për një abonim, blerje të lojës bazë ose mekanikë energjie. EA synon t'ua lehtësojë lojtarëve që të ftojnë ose të bashkohen me miqtë dhe të përjetojnë veçori, histori dhe sfida të reja.

Megjithatë, EA sqaroi se loja do të ketë ende përmbajtje dhe pako të blera, të ngjashme me The Sims 4. Por struktura e çmimeve dhe mënyra se si do të shiten këto artikuj mund të ndryshojnë nga loja aktuale. EA dha një shembull të shtimit të motit bazë si një veçori falas për të gjithë, ndërsa paketat e ardhshme mund të fokusohen në tema specifike si sportet dimërore ose garat.

Lëshimi i Project Rene nuk do të thotë fundi i mbështetjes për The Sims 4. EA planifikon të vazhdojë të ofrojë përditësime dhe përmbajtje të reja për komunitetin Sims 4 në të ardhmen e parashikueshme.

Megjithëse nuk është shpallur një datë specifike e nisjes, EA ka punuar drejt një procesi më transparent zhvillimi për Projektin Rene. Kompania zbuloi më parë se loja do të ofrojë përvoja si solo ashtu edhe me shumë lojtarë, me më shumë informacion rreth komponentit me shumë lojtarë që do të zbulohen më vonë gjatë vitit.

Burimi: [The Verge](burimi)