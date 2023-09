Ngjarja Vjetore e iPhone e Apple: Çfarë duhet të presësh

Ngjarja vjetore e shumëpritur e Apple për iPhone do të nisë sot, duke zbuluar avancimet më të fundit në linjën e tyre kryesore të smartfonëve. Ndërsa ata që nuk janë të interesuar në prezantimet ose pajisjet e kompanisë mund të duan të shkëputen këtë pasdite, entuziastët e teknologjisë në mbarë botën po presin me padurim modelet e reja të iPhone.

Një nga ndryshimet kryesore të përfolura në modelet e ardhshme të iPhone 15 është kalimi nga "notch" famëkeq në prerjen Dynamic Island, e cila u prezantua në iPhone 14 Pro dhe Pro Max. Spekulohet se të gjitha modelet, përveç një varianti të ri të mundshëm SE, do të miratojnë këtë veçori të re të dizajnit.

Një tjetër përmirësim i mundshëm është kalimi në korniza titani për iPhone 15 Pro dhe Pro Max, duke zëvendësuar kornizat aktuale prej çeliku inox. Ky ndryshim mund ta bëjë harduerin pro edhe më të fortë, më të lehtë dhe më premium. Për më tepër, modeli Pro Max mund të shfaqë një lente të re periskopi, duke përdorur një prizëm për të palosur dritën dhe duke mundësuar një zmadhim optik prej 5x në 6x pa rritur numrin e madh të telefonit.

Në një lëvizje për të respektuar rregullat e Bashkimit Evropian në lidhje me portet e unifikuara të karikimit, Apple mund të heqë gradualisht portën Lightning dhe të miratojë standardin USB-C me iPhone 15. Ky ndryshim i shumëpritur do të mundësonte lidhje më të lehtë dhe opsione karikimi për përdoruesit. Ka gjithashtu spekulime për prezantimin e kutive të AirPod-it miqësore me USB-C dhe ndoshta AirPods të reja.

Përveç linjës së iPhone, priten edhe përditësime të vogla për Apple Watch Series 9 dhe Apple Watch Ultra. Zhvendosja në çipin S9 do të shënonte përmirësimin e parë real të procesorit të produktit që nga viti 2020. Për më tepër, përditësimi i ardhshëm i softuerit watchOS 10 parashikohet të sjellë ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si ne përdorim Apple Watch.

Në përgjithësi, ngjarja vjetore e Apple për iPhone premton një sërë përditësimesh të reja të harduerit dhe softuerit. Qëndroni të sintonizuar për më shumë informacion ndërsa mbulojmë ngjarjen dhe ofrojmë përditësime drejtpërdrejt.

Burimet:

– Engadget

- Bloomberg