Karakteristikat e reja të iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max të Apple

Apple është vendosur të nxjerrë në treg telefonat e saj të fundit inteligjentë, iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max, dhe ata vijnë me disa veçori të reja emocionuese. Një nga ndryshimet më të dukshme është futja e butonit të ri Action, i cili do të zëvendësojë çelësin tradicional Ring/Silent që ka qenë një element kryesor i iPhone që nga fillimi i tij.

Butoni Action, i ngjashëm me atë që gjendet në Apple Watch Ultra, është një buton me shtytje mekanike që do t'u japë përdoruesve mundësinë për të aktivizuar manualisht funksione të personalizueshme. Bazuar në kodin e gjetur në iOS 17 beta, pritet që butoni i Veprimit të jetë në gjendje të kryejë disa veprime që mund të personalizohen në cilësimet:

Aksesueshmëria: Lejon përdoruesit të aksesojnë cilësimet e ndryshme të aksesueshmërisë si VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch dhe më shumë.

Shkurtoret: U mundëson përdoruesve të ekzekutojnë shkurtore të krijuara në aplikacionin Shortcuts, të tilla si dërgimi i mesazheve, luajtja e listave të luajtjes ose kontrolli i pajisjeve inteligjente të shtëpisë.

Modaliteti i heshtur: Ashtu si çelësi Zile/Heshtje, butoni i Veprimit mund të aktivizojë ose çaktivizojë modalitetin e heshtjes, duke çaktivizuar ose hequr zërin e ziles dhe sinjalizimet.

Kamera: Hap aplikacionin Kamera dhe lejon përdoruesit të bëjnë foto ose video me një shtypje të vetme të butonit Veprimi.

Elektrik dore: Ndiz ose fiket elektrik dore në pjesën e pasme të pajisjes.

Focus: Aktivizon ose çaktivizon një modalitet të fokusit.

Zmadhuesi: Aktivizon aplikacionin Zmadhues, duke e kthyer kamerën e iPhone në një pajisje zmadhimi për tekste të vogla ose objekte.

Përkthe: Hap aplikacionin Përkthe dhe u mundëson përdoruesve të fillojnë bisedat ose përkthimet me një shtypje të vetme të butonit Veprim.

Voice Memos: Fillon ose ndalon regjistrimin e memove zanore me aplikacionin Voice Memos.

Këto veçori të reja e bëjnë butonin Action një nga faktorët kryesorë diferencues të iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max.

Përveç butonit Action, iPhone 15 Pro thuhet të ketë një kornizë të mesme të bërë nga titani i klasës 5, duke rezultuar në një pajisje dukshëm më të lehtë. Ai vlerësohet të jetë deri në 10 për qind më i lehtë se paraardhësi i tij, iPhone 14 Pro.

Zbulimi nga Apple i serisë iPhone 15 do të ndodhë së shpejti, së bashku me njoftimet e tjera të mundshme të produkteve. Qëndroni të sintonizuar për më shumë përditësime dhe mbulim mbi risitë më të fundit të Apple.

